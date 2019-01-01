У Луцьку відкрився сервісний центр обслуговування споживачів КП «Луцькводоканал»
Сьогодні, 12:22
У Луцьку відкрили сервісний центр EVODA.
Перший серед водоканалів України сервісний центр для обслуговування споживачів розпочав роботу в Луцьку за адресою пр. Соборності, 25.
Відтепер усі питання (як для громадян, так і для бізнесу), пов’язані з послугами водопостачання і водовідведення, проведенням нарахувань, подачею показників лічильників, встановленням і повіркою лічильників тощо, можна буде вирішити у сервіс-центрі, – повідомили у прес-службі Луцькради.
Обслуговування споживачів за адресою вул. Січова, 16 більше не проводитимуться з 15 червня, а за адресою Дубнівська, 26 – з 5-го липня.
Сервіс-центр EVODA створений для швидкого і ефективного реагування на всі запити споживачів. Проблеми і питання клієнтів будуть вирішуватися оперативно і якісно. Сервісний центр розташований у найбільш густонаселеному районі, у місці зручного доїзду з будь-якої точки Луцька.
Діяльність центру перетворить комунальне підприємство на клієнтоорієнтовану компанію, яка викликатиме довіру споживачів завдяки якісній, інноваційній комунікації.
Послуги сервіс-центру EVODA:
1. Консультативно-інформаційні: відповіді та роз’яснення всіх питань, які хвилюють споживачів послуг водопостачання та водовідведення, реєстрація в «Особистому кабінеті споживача»;
2. Фінансово-розрахункові: подання показників лічильників, нарахування за спожиті послуги, рахунки, звірка, тарифи, пільги та субсидії, способи та терміни оплати тощо;
3. Юридичні: укладання договорів, реструктуризація боргових зобов’язань;
4. Інженерні: технічні умови, проектування, узгодження проектно-кошторисної документації;
5. Сантехнічні: встановлення та повірка лічильників, послуги з очищення каналізаційних мереж, приєднання до мереж водопостачання, встановлення загальнобудинкових і приватних вузлів обліку, замовлення проб якості води, виклик майстрів для налагодження роботи каналізаційних мереж, відновлення чи налагодження водопостачання і водовідведення;
6. Реалізація екологічних, соціальних, інноваційних проектів, маркетингова діяльність, рекламні та інформаційні заходи та ін.
7.Індивідуальний підхід до кожного клієнта і вирішення можливих проблем, пов’язаних із послугами водопостачання та водовідведення, проведення особистих прийомів громадян.
Сервіс-центр працюватиме за принципом «єдиного вікна», у роботі центру будуть використані сучасні підходи та уважне ставлення до кожного відвідувача. Буде забезпечена можливість безкомісійної он-лайн оплати, чи за допомогою банківської карти, будь якого платежу, вільний доступ до Інтернету. Центр EVODA – сучасно обладнаний креативний простір, створений для зручного і комфортного обслуговування клієнтів.
Бренд EVODA символізує сучасний підхід до обслуговування клієнтів та пропагування екологічного використання водних ресурсів. Перша літера логотипу Е репрезентує такі поняття, як ЕКО – екологічний, ЕUROPIAN – європейський, ELEKTRO – діджитал.
Сервісний центр працює з 8:00 до 18:00 без перерви на обід. Вихідні – субота та неділя.
«Запрошуємо до нового та сучасного закладу клієнтів КП «Луцькводоканал» та усіх бажаючих ознайомитися з діяльністю сервіс-центру EVODA», – йдеться у повідомленні.
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Перший серед водоканалів України сервісний центр для обслуговування споживачів розпочав роботу в Луцьку за адресою пр. Соборності, 25.
Відтепер усі питання (як для громадян, так і для бізнесу), пов’язані з послугами водопостачання і водовідведення, проведенням нарахувань, подачею показників лічильників, встановленням і повіркою лічильників тощо, можна буде вирішити у сервіс-центрі, – повідомили у прес-службі Луцькради.
Обслуговування споживачів за адресою вул. Січова, 16 більше не проводитимуться з 15 червня, а за адресою Дубнівська, 26 – з 5-го липня.
Сервіс-центр EVODA створений для швидкого і ефективного реагування на всі запити споживачів. Проблеми і питання клієнтів будуть вирішуватися оперативно і якісно. Сервісний центр розташований у найбільш густонаселеному районі, у місці зручного доїзду з будь-якої точки Луцька.
Діяльність центру перетворить комунальне підприємство на клієнтоорієнтовану компанію, яка викликатиме довіру споживачів завдяки якісній, інноваційній комунікації.
Послуги сервіс-центру EVODA:
1. Консультативно-інформаційні: відповіді та роз’яснення всіх питань, які хвилюють споживачів послуг водопостачання та водовідведення, реєстрація в «Особистому кабінеті споживача»;
2. Фінансово-розрахункові: подання показників лічильників, нарахування за спожиті послуги, рахунки, звірка, тарифи, пільги та субсидії, способи та терміни оплати тощо;
3. Юридичні: укладання договорів, реструктуризація боргових зобов’язань;
4. Інженерні: технічні умови, проектування, узгодження проектно-кошторисної документації;
5. Сантехнічні: встановлення та повірка лічильників, послуги з очищення каналізаційних мереж, приєднання до мереж водопостачання, встановлення загальнобудинкових і приватних вузлів обліку, замовлення проб якості води, виклик майстрів для налагодження роботи каналізаційних мереж, відновлення чи налагодження водопостачання і водовідведення;
6. Реалізація екологічних, соціальних, інноваційних проектів, маркетингова діяльність, рекламні та інформаційні заходи та ін.
7.Індивідуальний підхід до кожного клієнта і вирішення можливих проблем, пов’язаних із послугами водопостачання та водовідведення, проведення особистих прийомів громадян.
Сервіс-центр працюватиме за принципом «єдиного вікна», у роботі центру будуть використані сучасні підходи та уважне ставлення до кожного відвідувача. Буде забезпечена можливість безкомісійної он-лайн оплати, чи за допомогою банківської карти, будь якого платежу, вільний доступ до Інтернету. Центр EVODA – сучасно обладнаний креативний простір, створений для зручного і комфортного обслуговування клієнтів.
Бренд EVODA символізує сучасний підхід до обслуговування клієнтів та пропагування екологічного використання водних ресурсів. Перша літера логотипу Е репрезентує такі поняття, як ЕКО – екологічний, ЕUROPIAN – європейський, ELEKTRO – діджитал.
Сервісний центр працює з 8:00 до 18:00 без перерви на обід. Вихідні – субота та неділя.
«Запрошуємо до нового та сучасного закладу клієнтів КП «Луцькводоканал» та усіх бажаючих ознайомитися з діяльністю сервіс-центру EVODA», – йдеться у повідомленні.
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