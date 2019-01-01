Під Луцьком зіткнулись Audi та Opel. ФОТО. ВІДЕО





Про це



Аварія трапилась 7 червня, близько 11:30.



Так, у селі Підгайці Луцького району, біля магазину «Богдан» зіткнулися два автомобіля – Audi А6 та Opel Zefira.



Внаслідок аварії Opel Zefira отримав механічні ушкодження передньої частини, зокрема бампера. У той же час у Audi А6 – пошкоджене праве крило та задні двері.



У результаті зіткнення автомобіль Audi А6 винесло на зустрічну смугу.



Варто зауважити, що внаслідок ДТП ніхто не постраждав.



На місці інциденту працює патрульна поліція.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Підгайці, що під Луцьком, зіткнулись два легковики.Про це Волинським Новинам повідомили очевидці аварії.Аварія трапилась 7 червня, близько 11:30.Так, у селі Підгайці Луцького району, біля магазину «Богдан» зіткнулися два автомобіля – Audi А6 та Opel Zefira.Внаслідок аварії Opel Zefira отримав механічні ушкодження передньої частини, зокрема бампера. У той же час у Audi А6 – пошкоджене праве крило та задні двері.У результаті зіткнення автомобіль Audi А6 винесло на зустрічну смугу.Варто зауважити, що внаслідок ДТП ніхто не постраждав.На місці інциденту працює патрульна поліція.

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