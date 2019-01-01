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Вийти сухим із води неможливо: у Луцьку затопило одну із вулиць. ФОТО

Вийти сухим із води неможливо: у Луцьку затопило одну із вулиць. ФОТО
У Луцьку через негоду затопило вулицю Карпенка-Карого.

Про це повідомив Михайло Верпучинський у Facebook-спільноті «Наш Луцьк».

Нагадаємо, таке «озеро» на цій ділянці дороги утворюється постійно в разі аномальних опадів.

«Депутати провели копітку роботу з облаштування дивини: тут і майстерно відтворена імітація хвиль Середземного моря, і можливість протестувати свою сміливість і витривалість автомобіля, і перевірка взаємовиручки колег по цеху, і велосипедна доріжка з природними перешкодами, і мотивація до романтичному переносу на руках вашої жінки над муркоче водною гладдю. Повні штани щастя і емоцій вам забезпечені!» – іронізує Михайло.

«Приїжджайте до нас на вулицю Карпенка-Карого!» – запрошує лучанин.

Вийти сухим із води неможливо: у Луцьку затопило одну із вулиць. ФОТО
Вийти сухим із води неможливо: у Луцьку затопило одну із вулиць. ФОТО
Вийти сухим із води неможливо: у Луцьку затопило одну із вулиць. ФОТО
Вийти сухим із води неможливо: у Луцьку затопило одну із вулиць. ФОТО
Вийти сухим із води неможливо: у Луцьку затопило одну із вулиць. ФОТО
Вийти сухим із води неможливо: у Луцьку затопило одну із вулиць. ФОТО
Вийти сухим із води неможливо: у Луцьку затопило одну із вулиць. ФОТО
Вийти сухим із води неможливо: у Луцьку затопило одну із вулиць. ФОТО
Вийти сухим із води неможливо: у Луцьку затопило одну із вулиць. ФОТО
Вийти сухим із води неможливо: у Луцьку затопило одну із вулиць. ФОТО

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Теги: затоплення, негода, Луцьк, Карпенка-Карого
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