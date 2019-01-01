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У підпорядкування ПЦУ передали 10 храмів на Волині

У підпорядкування ПЦУ передали 10 храмів на Волині
10 культових споруд у різних районах Волині передали у безоплатне користування релігійним громадам Православної церкви України.

Про це йдеться у розпорядженні голови облдержадміністрації Олександра Савченка від 7 червня, – пише Волинь Online.

Так, у підпорядкування ПЦУ передають такі культові споруди:

1) Свято-Різдво-Богородичній релігійній громаді Православної церкви України села Сусваль Володимир-Волинського району пам’ятку архітектури місцевого значення села Сусваль Володимир-Волинського району (охоронний № 62-м);

2) Свято-Михайлівській релігійній громаді Православної церкви України села Несвіч Луцького району пам’ятки архітектури національного значення храм та дзвіницю села Несвіч Луцького району (охоронні № 104/1 і 104/2);

3) релігійній громаді Казанської ікони Божої Матері Православної церкви України села Садів Луцького району пам’ятку архітектури місцевого значення села Садів Луцького району (охоронний № 205-м);

4) релігійній громаді Свято-Троїцького собору Православної церкви України міста Берестечко Горохівського району пам’ятку архітектури місцевого значення міста Берестечко (охоронний № 39-Вл);

5) Свято-Покровській релігійній громаді Православної церкви України села Диковини Горохівського району пам’ятку архітектури місцевого значення села Диковини Горохівського району (охоронний № 122-м);

6) релігійній громаді Апостола і Євангеліста Луки Православної церкви України села Доросині Рожищенського району пам’ятку архітектури національного значення села Доросині Рожищенського району (охоронний № 1051);

7) Свято-Миколаївській релігійній громаді Православної Церкви України села Скобелка пам’ятку архітектури місцевого значення села Скобелка Горохівського району (охоронний № 136-м);

8) релігійній громаді Архістратига Михаїла Православної церкви України села Смолява Горохівського району пам’ятку архітектури національного значення села Смолява Горохівського району (охоронний № 1017);

9) релігійній громаді Святих Бориса і Гліба Православної церкви України села Шклинь Горохівського району ансамбль пам’яток архітектури місцевого значення: храм та дзвіницю села Шклинь Горохівського району (охоронні № 139/1-Вл, 139/2-Вл);

10) релігійній громаді Георгія Переможця Православної Церкви України села Піски Горохівського району ансамбль пам’яток архітектури місцевого значення: храм, дзвіницю та огорожу з брамою села Піски Горохівського району (охоронні № 132/1-м, 132/2-м, 132/3-м).

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Теги: храм, ПЦУ, розпорядження
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