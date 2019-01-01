Заміна кульшового суглоба: любомльські хірурги успішно виконують складні операції. ФОТО





Ділитися досвідом із лікарями ось уже втретє приїхали спеціалісти із Запоріжжя. До речі, Любомль – третє місто на Волині, де проводять такі хірургічні втручання. Про це пише



Перші операції розпочали робити в березні 2018 року. Тоді доцент кафедри травматології та ортопедії Запорізького державного медичного університету, завідувач відділення травматології та ортопедії клініки «Мотор Січ» Вадим Чорний разом із лікарем-травматологом цієї ж клініки Вадимом Малишевим провели дві операції у Любомлі з місцевими хірургами.



Першим пацієнтом став депутат районної ради Богдан Маліновський. Він понад 15 років мав проблеми із суглобами, а тепер спритно їздить на велосипеді.



Богдан Маліновський

Про операції із заміни кульшового суглоба, витривалість протезу, час реабілітації пацієнта розповів Вадим Чорний:



Вадим Чорний

– Розкажіть, будь ласка, як так сталося, що Ви ось уже втретє долаєте понад 1200 кілометрів, аби поділитися досвідом із любомльськими хірургами і повернути до повноцінного життя пацієнтів райлікарні?



– Заміну кульшового суглоба вже роблять у багатьох містах України. Завдяки наполегливості вашого генерального директора ТМО Володимира Дибеля, який домовився про співпрацю з директором виробництва товарів народного вжитку АО «Мотор Січ» Олексієм Зеленюком, у Любомлі почали робити такі непрості операції. Олексій Миколайович надав комплект інструментів і забезпечив із заводу пряме постачання протезів. Такі можливості, а також бажання ваших молодих хірургів навчатися та здобувати досвід, дали поштовх на розвиток оперативних втручань із заміни тазостегнових суглобів. Лікарі Андрій Бондаренко і Микола Абрамчук закінчили курси підвищення кваліфікації на базі Запорізького державного медичного університету, отримали свідоцтва і тепер можуть самостійно робити операції вашим пацієнткам із зламаними шийками стегна чи лежачими хворими.



Як у Любомльській лікарні «ремонтують» суглоби

– У чому полягає необхідність заміни кульшового суглоба?



– Метою такого оперативного втручання є повернення людини до активного життя, безболісного руху та здатності обслуговувати себе. Якщо раніше тільки стоматологи міняли коронки та ставили на зуби нові, то тепер і ми насаджуємо своєрідну коронку на кульшовий суглоб або коліно. Тазостегновий суглоб як і будь-який інший – це шарнір. Тобто в ньому є кулька (головка тазостегнової кістки) і вертлюжна западина. Автолюбителям буде зрозуміліше, якщо пояснити так: коли в підшипнику замість кульки з'являється кубик, то вона починає торохтіти. Та це в машині, людина ж відчуває сильний біль і обмежена в рухах. У такому випадку лікарі змінюють головку тазостегнового суглоба і западину, ставлячи замість них штучні. Вони мало стираються та можуть довго функціонувати. У результаті після ендопротезування кульшового суглоба відновлюється об'єм рухів і зникає больовий синдром.



Інструментарій для операції ендопротезування



– Чи має термін використання такий протез?



– Із 1998 року в клініці «Мотор Січ» ми почали встановлювати кульшові суглоби. На той час це були ще унікальні операції. На сьогоднішній день не лише маємо європейський досвід, а й створили свої кульшовий і колінний протези. Розробили їх, керуючись власним досвідом. Гарантія не залежить від суглоба. Тому я всім кажу: 400 років. Чому? Бо через стільки часу, як його знайдуть археологи, титанічному протезу нічого не буде. Усе залежить від хворого, від того, скільки витримає його кістка. До речі, наші суглоби вже понад 20 років виготовляються на авіаційному заводі високого класу «Мотор Січ». За якістю вони нічим не поступаються іноземним, але в рази дешевші.



– Який наркоз використовуєте?



– Заміна кульшового суглоба відбувається при спінальній анестезії. Хворий при свідомості й може розмовляти з хірургічною бригадою. До речі, ваші анестезіологи – справжні фахівці. 13 операцій усе було на найвищому рівні.





– Скільки в середньому триває операція?



– Від 1,5 до 2 годин. Це якщо все добре, та хворі бувають різні. У вашій лікарні чітко налагоджена робота колективу, тому цього разу за день ми прооперували чотири пацієнти. О 8 ранку розпочали й близько 18 години закінчили. Після кожної операції повністю все дезінфікували, викладали підготовлений інструментарій. До речі, один такий набір важить понад 300 кілограмів. Він нараховує більше 90 положень. Усі інструменти потрібно знати операційній сестрі. До речі, ваші Тетяна Піддубецька та Наталія Богдан приїжджали до нас на навчання і вже непогано обізнані з набором для заміни кульшового суглоба, але ми взяли на ці складні операції ще й свою.



– Як відбувається післяопераційне відновлення?



– Звісно, все залежить від організму пацієнта: як він переніс наркоз, яка була крововтрата. Здебільшого вже на другий день прооперований сідає, самостійно їсть. У нас у клініці більше 8 днів не лежать і на своїх ногах ідуть додому. У мене була 93-літня пацієнтка із Бердичева, якій ми замінили кульшовий суглоб. Минуло два роки, вона самостійно рухається і щоранку ходить годувати чайок на море. Наймолодшу хвору прооперували, коли їй було 23 роки. Її організм швидко реабілітувався, і після кількарічного болю вона знову повноцінно живе.



– За понад 30 років своєї роботи Ви багато де побували, провели чимало операції у різних клініках та районних лікарнях. Що можете сказати про професійність наших спеціалістів та умови в ТМО?



– У вашій лікарні комфортно працювати: дуже хороші операційні, злагоджений колектив, яким керує досвідчена людина. Дійсно, багато довелося поїздити та різного побачити, але лише у вашій лікарні ми встигли за день зробити чотири операції! Тому коментарі тут зайві. Мені подобаються ваші хірурги бажанням вчитися, працювати, допомагати людям. Андрій Бондаренко і Микола Абрамчук мають усі задатки стати профі у протезуванні. Наступного разу я приїду до вас насолоджуватися кваліфікованою роботою своїх учнів. Вірю, що у Любомлі розвиватиметься протезування й тоді жителям району не потрібно буде їздити до Луцька чи ще кудись і витрачати захмарні суми на повноцінне життя.



Розмовляла Анна КАРАСЬ

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Нещодавно у Комунальному некомерційному підприємстві «Любомльського ТМО Любомльської районної ради» ще шістьом хворим успішно замінили кульшовий (тазостегновий) суглоб.Ділитися досвідом із лікарями ось уже втретє приїхали спеціалісти із Запоріжжя. До речі, Любомль – третє місто на Волині, де проводять такі хірургічні втручання. Про це пише Район.Любомль з посиланням на газету «Новий погляд+» за 7 червня.Перші операції розпочали робити в березні 2018 року. Тоді доцент кафедри травматології та ортопедії Запорізького державного медичного університету, завідувач відділення травматології та ортопедії клініки «Мотор Січ»разом із лікарем-травматологом цієї ж клінікипровели дві операції у Любомлі з місцевими хірургами.Першим пацієнтом став депутат районної ради. Він понад 15 років мав проблеми із суглобами, а тепер спритно їздить на велосипеді.Про операції із заміни кульшового суглоба, витривалість протезу, час реабілітації пацієнта розповів Вадим Чорний:– Заміну кульшового суглоба вже роблять у багатьох містах України. Завдяки наполегливості вашого генерального директора ТМО Володимира Дибеля, який домовився про співпрацю з директором виробництва товарів народного вжитку АО «Мотор Січ» Олексієм Зеленюком, у Любомлі почали робити такі непрості операції. Олексій Миколайович надав комплект інструментів і забезпечив із заводу пряме постачання протезів. Такі можливості, а також бажання ваших молодих хірургів навчатися та здобувати досвід, дали поштовх на розвиток оперативних втручань із заміни тазостегнових суглобів. Лікарі Андрій Бондаренко і Микола Абрамчук закінчили курси підвищення кваліфікації на базі Запорізького державного медичного університету, отримали свідоцтва і тепер можуть самостійно робити операції вашим пацієнткам із зламаними шийками стегна чи лежачими хворими.– Метою такого оперативного втручання є повернення людини до активного життя, безболісного руху та здатності обслуговувати себе. Якщо раніше тільки стоматологи міняли коронки та ставили на зуби нові, то тепер і ми насаджуємо своєрідну коронку на кульшовий суглоб або коліно. Тазостегновий суглоб як і будь-який інший – це шарнір. Тобто в ньому є кулька (головка тазостегнової кістки) і вертлюжна западина. Автолюбителям буде зрозуміліше, якщо пояснити так: коли в підшипнику замість кульки з'являється кубик, то вона починає торохтіти. Та це в машині, людина ж відчуває сильний біль і обмежена в рухах. У такому випадку лікарі змінюють головку тазостегнового суглоба і западину, ставлячи замість них штучні. Вони мало стираються та можуть довго функціонувати. У результаті після ендопротезування кульшового суглоба відновлюється об'єм рухів і зникає больовий синдром.– Із 1998 року в клініці «Мотор Січ» ми почали встановлювати кульшові суглоби. На той час це були ще унікальні операції. На сьогоднішній день не лише маємо європейський досвід, а й створили свої кульшовий і колінний протези. Розробили їх, керуючись власним досвідом. Гарантія не залежить від суглоба. Тому я всім кажу: 400 років. Чому? Бо через стільки часу, як його знайдуть археологи, титанічному протезу нічого не буде. Усе залежить від хворого, від того, скільки витримає його кістка. До речі, наші суглоби вже понад 20 років виготовляються на авіаційному заводі високого класу «Мотор Січ». За якістю вони нічим не поступаються іноземним, але в рази дешевші.– Заміна кульшового суглоба відбувається при спінальній анестезії. Хворий при свідомості й може розмовляти з хірургічною бригадою. До речі, ваші анестезіологи – справжні фахівці. 13 операцій усе було на найвищому рівні.– Від 1,5 до 2 годин. Це якщо все добре, та хворі бувають різні. У вашій лікарні чітко налагоджена робота колективу, тому цього разу за день ми прооперували чотири пацієнти. О 8 ранку розпочали й близько 18 години закінчили. Після кожної операції повністю все дезінфікували, викладали підготовлений інструментарій. До речі, один такий набір важить понад 300 кілограмів. Він нараховує більше 90 положень. Усі інструменти потрібно знати операційній сестрі. До речі, вашітаприїжджали до нас на навчання і вже непогано обізнані з набором для заміни кульшового суглоба, але ми взяли на ці складні операції ще й свою.– Звісно, все залежить від організму пацієнта: як він переніс наркоз, яка була крововтрата. Здебільшого вже на другий день прооперований сідає, самостійно їсть. У нас у клініці більше 8 днів не лежать і на своїх ногах ідуть додому. У мене була 93-літня пацієнтка із Бердичева, якій ми замінили кульшовий суглоб. Минуло два роки, вона самостійно рухається і щоранку ходить годувати чайок на море. Наймолодшу хвору прооперували, коли їй було 23 роки. Її організм швидко реабілітувався, і після кількарічного болю вона знову повноцінно живе.– У вашій лікарні комфортно працювати: дуже хороші операційні, злагоджений колектив, яким керує досвідчена людина. Дійсно, багато довелося поїздити та різного побачити, але лише у вашій лікарні ми встигли за день зробити чотири операції! Тому коментарі тут зайві. Мені подобаються ваші хірурги бажанням вчитися, працювати, допомагати людям.мають усі задатки стати профі у протезуванні. Наступного разу я приїду до вас насолоджуватися кваліфікованою роботою своїх учнів. Вірю, що у Любомлі розвиватиметься протезування й тоді жителям району не потрібно буде їздити до Луцька чи ще кудись і витрачати захмарні суми на повноцінне життя.Розмовляла

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