У Луцьку повідомили про замінування залізничного вокзалу
Сьогодні, 10:54
У Луцьку після 10 години ранку 9 червня надійшло повідомлення про замінування залізничного вокзалу.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.
Розповідають, що станом на 10:50 до вокзалу з'їхалися усі необхідні інстанції - поліція, медики, рятувальники. Людей евакуювали.
Нагадаємо, ввечері п'ятниці, 7 червня, надійшло повідомлення про замінування замку Любарта, обласної лікарні на проспекті Грушевського, обласної дитячої лікарні на проспекті Відродження та ще ряду об'єктів.
Окрім того біля 21-ої години 7 червня надійшло ще одне повідомлення про те, що вибухівка нібито є у всіх супермаркетах та аптеках Луцька, а також у декількох житлових будинках.
Зрештою, за результатами перевірки вибухівку не знайшли.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.
Розповідають, що станом на 10:50 до вокзалу з'їхалися усі необхідні інстанції - поліція, медики, рятувальники. Людей евакуювали.
Нагадаємо, ввечері п'ятниці, 7 червня, надійшло повідомлення про замінування замку Любарта, обласної лікарні на проспекті Грушевського, обласної дитячої лікарні на проспекті Відродження та ще ряду об'єктів.
Окрім того біля 21-ої години 7 червня надійшло ще одне повідомлення про те, що вибухівка нібито є у всіх супермаркетах та аптеках Луцька, а також у декількох житлових будинках.
Зрештою, за результатами перевірки вибухівку не знайшли.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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