Після укусів кліщів у волинян діагностували хворобу Лайма та вірусний енцефаліт





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Хворобу реєструють в усіх районах та містах, і процес має тенденцію до росту, наприклад, у 2008р. зареєстрували 5 випадків, а в 2018р. – 44 випадки. Вже у поточному році лабораторно підтверджений перший випадок захворювання на лаймбореліз у мешканки одного із сіл Маневицького району і триває епідрозслідування випадку захворювання у дитини, котру вкусив кліщ на території Луцького парку, повідомляють у ДУ «Волинський обласний лабораторний центр МОЗ України».



У 2018р. значно активізувався кліщовий вірусний енцефаліт (КВЕ) — 5 випадків проти 1 – в 2017р. Хворих КВЕ реєструвались у місті Луцьку та Ратнівському районах (по 2) та Маневицькому районі.



Кліщовий вірусний енцефаліт – природно-вогнищеве гостре інфекційне захворювання з переважним ураженням центральної нервової системи, що може призвести до інвалідності, а в окремих випадках – до летальних наслідків.



Характерним і важливим для КВЕ є перебування на території активно діючого природного осередку, в області це Ратнівський район, менше Камінь-Каширський та Ківерцівський райони.

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