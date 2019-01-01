У Луцьку знову повідомили про замінування залізничного вокзалу
Сьогодні, 09:37
У Луцьку перевіряють інформацію про замінування 5 об'єктів. Серед них - залізничний вокзал.
Про це стало відомо Суспільному з власних джерел у поліції.
Нагадаємо, У Луцьку після 10 години ранку 9 червня надійшло повідомлення про замінування залізничного вокзалу.
До вокзалу з'їхалися усі необхідні інстанції - поліція, медики, рятувальники. Вибухівки не знайшли.
Нагадаємо, ввечері п'ятниці, 7 червня, надійшло повідомлення про замінування замку Любарта, обласної лікарні на проспекті Грушевського, обласної дитячої лікарні на проспекті Відродження та ще ряду об'єктів.
Окрім того біля 21-ої години 7 червня надійшло ще одне повідомлення про те, що вибухівка нібито є у всіх супермаркетах та аптеках Луцька, а також у декількох житлових будинках.
Зрештою, за результатами перевірки вибухівку не знайшли.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це стало відомо Суспільному з власних джерел у поліції.
Нагадаємо, У Луцьку після 10 години ранку 9 червня надійшло повідомлення про замінування залізничного вокзалу.
До вокзалу з'їхалися усі необхідні інстанції - поліція, медики, рятувальники. Вибухівки не знайшли.
Нагадаємо, ввечері п'ятниці, 7 червня, надійшло повідомлення про замінування замку Любарта, обласної лікарні на проспекті Грушевського, обласної дитячої лікарні на проспекті Відродження та ще ряду об'єктів.
Окрім того біля 21-ої години 7 червня надійшло ще одне повідомлення про те, що вибухівка нібито є у всіх супермаркетах та аптеках Луцька, а також у декількох житлових будинках.
Зрештою, за результатами перевірки вибухівку не знайшли.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Моторошне зіткнення з маршруткою на Рівненщині: молодий лучанин загинув, ще троє постраждали
Сьогодні, 09:47
Долю скандального матчу «Волинь» – «Карпати» вирішуватиме дисциплінарний комітет УАФ
Сьогодні, 09:40
У Луцьку знову повідомили про замінування залізничного вокзалу
Сьогодні, 09:37
Відсьогодні в Україні вводять штрафи за комунальні борги
Сьогодні, 09:28
Син загиблого волинського атовця мріє про стрибок із парашутом
Сьогодні, 09:14