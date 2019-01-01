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У Луцьку знову повідомили про замінування залізничного вокзалу

У Луцьку знову повідомили про замінування залізничного вокзалу
У Луцьку перевіряють інформацію про замінування 5 об'єктів. Серед них - залізничний вокзал.

Про це стало відомо Суспільному з власних джерел у поліції.

Нагадаємо, У Луцьку після 10 години ранку 9 червня надійшло повідомлення про замінування залізничного вокзалу.

До вокзалу з'їхалися усі необхідні інстанції - поліція, медики, рятувальники. Вибухівки не знайшли.

Нагадаємо, ввечері п'ятниці, 7 червня, надійшло повідомлення про замінування замку Любарта, обласної лікарні на проспекті Грушевського, обласної дитячої лікарні на проспекті Відродження та ще ряду об'єктів.

Окрім того біля 21-ої години 7 червня надійшло ще одне повідомлення про те, що вибухівка нібито є у всіх супермаркетах та аптеках Луцька, а також у декількох житлових будинках.

Зрештою, за результатами перевірки вибухівку не знайшли.


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Теги: замінування, Луцьк
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