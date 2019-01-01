«Волинь» може зіграти ще один матч за вихід до Прем'єр-Ліги, – Тлумак
Сьогодні, 14:18
Головний тренер ФК «Волинь» Андрій Тлумак заявив, що, можливо, доведеться грати ще одну гру за вихід до УПЛ.
Про це пише Футбол24.
«Важко говорити, тому що одна людина зламала гру. Можливо навіть десь всередині, я радий, що Карпати залишились, оскільки я багато років віддав цій команді. Після матчу у Львові я казав, що буде шкода, якщо одна із наших команд не потрапить в наступному сезоні в УПЛ.
Є інформація, що через таке суддівство може бути ще одна гра, але проти Чорноморця. Нам сказали, щоб ми команди не розпускали. Тому перебуваємо в режимі очікування.
Я вважаю, що ціла гра була в одну сторону. Цей безлад, який відбувався під час матчу, спричинили дії арбітра. Люди також не сліпі і все бачать. Нас цілий сезон якось тиснули, то зняли шість залікових балів, то суддівство. Одна людина знущалась на протязі всього матчу з моїх футболістів, які бились до кінця.
Я не знімаю заслуги "зелено-білих". До львівських футболістів питань немає, вони грали гідно», – цитує Тлумака офіційний сайт Карпат.
Нагадаємо, наприкінці звітного поєдинку на поле вибігли роздратовані фанати Волині, після чого арбітр матчу Максим Козиряцький змушений був тікати з поля – у нього летіли навіть крісла.
Не витримав навіть Андрій Тлумак, який мало не вдарив (а, можливо, і вдарив) рефері. Виникла пауза на хвилин 30, після чого було оголошено про завершення гри.
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Про це пише Футбол24.
«Важко говорити, тому що одна людина зламала гру. Можливо навіть десь всередині, я радий, що Карпати залишились, оскільки я багато років віддав цій команді. Після матчу у Львові я казав, що буде шкода, якщо одна із наших команд не потрапить в наступному сезоні в УПЛ.
Є інформація, що через таке суддівство може бути ще одна гра, але проти Чорноморця. Нам сказали, щоб ми команди не розпускали. Тому перебуваємо в режимі очікування.
Я вважаю, що ціла гра була в одну сторону. Цей безлад, який відбувався під час матчу, спричинили дії арбітра. Люди також не сліпі і все бачать. Нас цілий сезон якось тиснули, то зняли шість залікових балів, то суддівство. Одна людина знущалась на протязі всього матчу з моїх футболістів, які бились до кінця.
Я не знімаю заслуги "зелено-білих". До львівських футболістів питань немає, вони грали гідно», – цитує Тлумака офіційний сайт Карпат.
Нагадаємо, наприкінці звітного поєдинку на поле вибігли роздратовані фанати Волині, після чого арбітр матчу Максим Козиряцький змушений був тікати з поля – у нього летіли навіть крісла.
Не витримав навіть Андрій Тлумак, який мало не вдарив (а, можливо, і вдарив) рефері. Виникла пауза на хвилин 30, після чого було оголошено про завершення гри.
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