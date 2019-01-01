«Волинь» може зіграти ще один матч за вихід до Прем'єр-Ліги, – Тлумак

Андрій Тлумак заявив, що, можливо, доведеться грати ще одну гру за вихід до УПЛ.



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«Важко говорити, тому що одна людина зламала гру. Можливо навіть десь всередині, я радий, що Карпати залишились, оскільки я багато років віддав цій команді. Після матчу у Львові я казав, що буде шкода, якщо одна із наших команд не потрапить в наступному сезоні в УПЛ.



Є інформація, що через таке суддівство може бути ще одна гра, але проти Чорноморця. Нам сказали, щоб ми команди не розпускали. Тому перебуваємо в режимі очікування.



Я вважаю, що ціла гра була в одну сторону. Цей безлад, який відбувався під час матчу, спричинили дії арбітра. Люди також не сліпі і все бачать. Нас цілий сезон якось тиснули, то зняли шість залікових балів, то суддівство. Одна людина знущалась на протязі всього матчу з моїх футболістів, які бились до кінця.



Я не знімаю заслуги "зелено-білих". До львівських футболістів питань немає, вони грали гідно», – цитує Тлумака офіційний сайт Карпат.



Нагадаємо, наприкінці звітного поєдинку на поле вибігли роздратовані фанати Волині, після чого арбітр матчу Максим Козиряцький змушений був тікати з поля – у нього летіли навіть крісла.



Не витримав навіть Андрій Тлумак, який мало не вдарив (а, можливо, і вдарив) рефері. Виникла пауза на хвилин 30, після чого було оголошено про завершення гри.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Головний тренер ФК «Волинь»заявив, що, можливо, доведеться грати ще одну гру за вихід до УПЛ.Про це пише Футбол24 «Важко говорити, тому що одна людина зламала гру. Можливо навіть десь всередині, я радий, що Карпати залишились, оскільки я багато років віддав цій команді. Після матчу у Львові я казав, що буде шкода, якщо одна із наших команд не потрапить в наступному сезоні в УПЛ.Є інформація, що через таке суддівство може бути ще одна гра, але проти Чорноморця. Нам сказали, щоб ми команди не розпускали. Тому перебуваємо в режимі очікування.Я вважаю, що ціла гра була в одну сторону. Цей безлад, який відбувався під час матчу, спричинили дії арбітра. Люди також не сліпі і все бачать. Нас цілий сезон якось тиснули, то зняли шість залікових балів, то суддівство. Одна людина знущалась на протязі всього матчу з моїх футболістів, які бились до кінця.Я не знімаю заслуги "зелено-білих". До львівських футболістів питань немає, вони грали гідно», – цитує Тлумака офіційний сайт Карпат.Нагадаємо, наприкінці звітного поєдинку на поле вибігли роздратовані фанати Волині, після чого арбітр матчузмушений був тікати з поля – у нього летіли навіть крісла.Не витримав навіть Андрій Тлумак, який мало не вдарив (а, можливо, і вдарив) рефері. Виникла пауза на хвилин 30, після чого було оголошено про завершення гри.

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