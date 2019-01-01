У місті на Волині вандали понищили декоративні дерева





Про це у соціальній мережі facebook пише Андрій Ковальчук у спільноті "Горохівська міська рада", - пише



Користувач просить надати інформацію щодо вандала, який знищив декоративний бузок в Горохові.



«Ось такий подарунок на День міста зробила якась «хороша людина». Кому заважав цей декоративний бузок, який своїм цвітом радував горохівчан та гостей міста? Чим думала ця «особа» як ламала деревце? Навіть не вистачає слів. Прохання до усіх хто має інформацію, щодо цієї неприємної історії, не бути байдужим та вказати на вандала. Тільки разом ми зробимо наше місто кращим», - резюмував чоловік.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Горохові розшукують вандалів, які понищили кущі бузка в центрі міста.Про це у соціальній мережі facebook пишеу спільноті "Горохівська міська рада", - пише Волинь ua Користувач просить надати інформацію щодо вандала, який знищив декоративний бузок в Горохові.«Ось такий подарунок на День міста зробила якась «хороша людина». Кому заважав цей декоративний бузок, який своїм цвітом радував горохівчан та гостей міста? Чим думала ця «особа» як ламала деревце? Навіть не вистачає слів. Прохання до усіх хто має інформацію, щодо цієї неприємної історії, не бути байдужим та вказати на вандала. Тільки разом ми зробимо наше місто кращим», - резюмував чоловік.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію