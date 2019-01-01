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На Волині п'яний мотоцикліст злетів з дороги та в'їхав у дерево. ФОТО

На Волині п'яний мотоцикліст злетів з дороги та в'їхав у дерево. ФОТО
Поблизу села Боровне Камінь-Каширського трайону мотоцикліст злетів у дерево.

Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.

Дорожньо-транспортна пригода сталася по 13 годині. За кермом мотоцикла «Chrysler» перебував 20-річний житель села Оленине цього ж району. Поліцейські встановили, що молодий чоловік керував транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння.

Внаслідок автопригоди мотоцикліст отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували в реанімацію центральної районної лікарні.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху слідчі Камінь-Каширського відділу поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді, зокрема, штрафу або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортним засобом на строк до трьох років або без такого.

На Волині п'яний мотоцикліст злетів з дороги та в'їхав у дерево. ФОТО

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Теги: ДТП, Волинь, аварія
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