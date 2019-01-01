До 35 градусів: в Україні прогнозують аномальну спеку





Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.



"12 червня в Україні без опадів, лише на Закарпатті та Прикарпатті вдень подекуди короткочасний дощ, гроза", – вказали синоптики.



Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с.



Температура вночі 16-21°, на крайньому заході та сході країни місцями 13-15°; вдень 29-34°, в Карпатах 18-23°.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні у середу, 12 червня, очікується погода переважно без опадів, температура повітря подекуди сягатиме 34 градусів тепла.Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру."12 червня в Україні без опадів, лише на Закарпатті та Прикарпатті вдень подекуди короткочасний дощ, гроза", – вказали синоптики.Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с.Температура вночі 16-21°, на крайньому заході та сході країни місцями 13-15°; вдень 29-34°, в Карпатах 18-23°.

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