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На Волині розшукують білоруса, який приїхав до Ковеля та зник

На Волині розшукують білоруса, який приїхав до Ковеля та зник
На Волині розшукують Хілька Ігора Олексійовича 1983 року народження.

Про це повідомили на Facebook-сторінці Ковель Онлайн.

Зазначають, що 7 червня чоловік виїхав із Республіки Білорусь до Ковеля.

Зі слів водія автобуса, він прибув до ковельської автостанції. Після цього зв'язок з ним був втрачений, телефон відключений.

Прикмети чоловіка: ріст – 1 метр 70 см., середньої тілобудови. Колір очей – синій, має світле волосся.

Якщо вам відома інформація про чоловіка, повідомте до поліції за номером 102.

На Волині розшукують білоруса, який приїхав до Ковеля та зник

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Теги: розшук, Волинь, Ковель, іноземець
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