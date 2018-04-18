На Волині розшукують білоруса, який приїхав до Ковеля та зник

Хілька Ігора Олексійовича 1983 року народження.



Про це повідомили на Facebook-сторінці Ковель Онлайн.



Зазначають, що 7 червня чоловік виїхав із Республіки Білорусь до Ковеля.



Зі слів водія автобуса, він прибув до ковельської автостанції. Після цього зв'язок з ним був втрачений, телефон відключений.



Прикмети чоловіка: ріст – 1 метр 70 см., середньої тілобудови. Колір очей – синій, має світле волосся.



Якщо вам відома інформація про чоловіка, повідомте до поліції за номером 102.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині розшукують1983 року народження.Про це повідомили на Facebook-сторінці Ковель Онлайн.Зазначають, що 7 червня чоловік виїхав із Республіки Білорусь до Ковеля.Зі слів водія автобуса, він прибув до ковельської автостанції. Після цього зв'язок з ним був втрачений, телефон відключений.Прикмети чоловіка: ріст – 1 метр 70 см., середньої тілобудови. Колір очей – синій, має світле волосся.Якщо вам відома інформація про чоловіка, повідомте до поліції за номером 102.

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