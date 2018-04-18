На Волині розшукують білоруса, який приїхав до Ковеля та зник
Сьогодні, 09:51
На Волині розшукують Хілька Ігора Олексійовича 1983 року народження.
Про це повідомили на Facebook-сторінці Ковель Онлайн.
Зазначають, що 7 червня чоловік виїхав із Республіки Білорусь до Ковеля.
Зі слів водія автобуса, він прибув до ковельської автостанції. Після цього зв'язок з ним був втрачений, телефон відключений.
Прикмети чоловіка: ріст – 1 метр 70 см., середньої тілобудови. Колір очей – синій, має світле волосся.
Якщо вам відома інформація про чоловіка, повідомте до поліції за номером 102.
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Про це повідомили на Facebook-сторінці Ковель Онлайн.
Зазначають, що 7 червня чоловік виїхав із Республіки Білорусь до Ковеля.
Зі слів водія автобуса, він прибув до ковельської автостанції. Після цього зв'язок з ним був втрачений, телефон відключений.
Прикмети чоловіка: ріст – 1 метр 70 см., середньої тілобудови. Колір очей – синій, має світле волосся.
Якщо вам відома інформація про чоловіка, повідомте до поліції за номером 102.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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