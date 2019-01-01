На пляжі волинського озера знайшли снаряд





Знахідку виявили сьогодні, 12 червня, в обідню пору - пише ГУНП у Волинській області.



На місце події одразу ж виїхали правоохоронці. Встановили, що артилерійський снаряд калібру 76мм. відноситься до періоду Другої світової війни.



Співробітники ДСНС вилучили боєприпас та знешкодили його. Загрози життю та здоров’ю людей немає.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На пляжі озера в селі Соловичі Турійського району знайшли артилерійський снаряд.Знахідку виявили сьогодні, 12 червня, в обідню пору - пише ГУНП у Волинській області.На місце події одразу ж виїхали правоохоронці. Встановили, що артилерійський снаряд калібру 76мм. відноситься до періоду Другої світової війни.Співробітники ДСНС вилучили боєприпас та знешкодили його. Загрози життю та здоров’ю людей немає.

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