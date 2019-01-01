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Волинянка, яка «підчепила» хворобу Лайма від кліща, перебуває у лікарні

Волинянка, яка «підчепила» хворобу Лайма від кліща, перебуває у лікарні
У Нововолинську – перший випадок хвороби Лайма від укусу кліща. Місцева мешканка нині перебуває на лікуванні в інфекційному відділенні лікарні.

Жінка розповіла, що кліщ її вкусив ще у травні, - пише Нововолинськ.com.ua.

Дістала його самостійно, а вже через декілька тижнів на місці укусу помітила почервоніння та здала відповідні аналізи. Після виявлення хвороби Лайма 51-річну мешканку Нововолинська госпіталізували та зараз лікують.

До слова, цей процес для жінки буде довготривалим: за попередніми прогнозами лікарів, їй необхідний безперервний курс антибіотиків тривалістю в 21 день.

«Хвороба Лайма – це гостра інфекційна хвороба, яка виникає внаслідок укусу кліща. На місці укусу кліща виникає почервоніння. Загалом, його діаметр збільшується поступово, а в центрі бліднішає. Такий висип є ознакою хвороби Лайма. Вона проходить трьома стадіями», – дитяча лікарка-інфекціоністка КНП «НЦМЛ» Олена Варга.

Стадії можуть перебігати з різним ступенем тяжкості, їхня послідовність іноді може піти й в іншому порядку. Нерідко хворі мають також неспецифічні прояви, такі як втома, нічна пітливість, гарячка або неспецифічний біль у суглобах та м’язах. Хвороба Лайма може проявлятися ураженнями шкіри, нервової системи, суглобів та серця. Іноді інтервали між окремими стадіями захворювання є довгими і безсимптомними.

За словами лікарки-інфекціоністки, під час будь-яких прогулянок у парках чи рекреаційних зонах важливою є особиста профілактика, яка попереджує присмоктування кліщів — застосування репелентів (спеціальних спреїв та кремів), захисного одягу. Кожного разу після прогулянки необхідно оглянути себе та свій одяг на наявність кліщів.

Про те, що ж робити, коли вберегти себе від укусу не вдалося, розповіла лікарка-інфекціоністка Олена Варга.

«Якщо ви помітили на собі кліща, який уже впився в шкіру, необхідно відразу йти до лікаря. Самолікуванням займатись не варто. Проте, є такі ситуації, коли до лікарні дістатись важко, тоді краще не затягувати часу, а власноруч дістати комаху. Втім, важливо зробити це правильно. У нагоді може стати нитка, пінцет, пальці, попередньо обмотані серветкою, або ж спеціальний пристрій, який продають у аптеці. Важливо діставати кліща плавно, аби його не пошкодити, а це може призвести до негативних наслідків», – каже медик.

До слова, завідувачка Нововолинського міськрайонного відділу ДУ «Волинський ОЛЦ» МОЗ України Наталія Мариніна нам повідомила, що кількість хворих на бореліоз в Україні щороку зростає. Протягом 2019 в області вже зареєстровано 5 випадків захворювання при тому, що літній сезон тільки-но розпочався.

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Теги: кліщ, Лайма
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