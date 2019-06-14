Скандал у ковельському кафе: у 13 відвідувачів виявили сальмонелу

У ковельському кафе потруїлись відвідувачі. У 13 осіб виявили сальмонелу.Про це повідомили у прес-службі Волинського обласного лабораторного центру.Ковельським міськміжрайонним відділом ДУ «Волинський обласний лабораторний центр МОЗ України» продовжується проведення епідеміологічного розслідування, заходів по локалізації та ліквідації спалаху гострої кишкової інфекції, який виник після родинних святкувань в закладі громадського харчування м. Ковеля. За медичною допомогою станом на 14.06.2019 року звернулось 20 осіб, з них 2 дітей, з симптомами харчового отруєння.За результатами бактеріологічного обстеження у 13 осіб виявлено сальмонелу. Стан хворих середньої важкості.Лабораторні дослідження біоматеріалу від хворих та декретованих осіб, а також зразків навколишнього середовища тривають.Нагадаємо, до, серед яких двоє дітей.Зауважимо, поліція розпочала за цим фактом. Відомо, що наразі