Скандал у ковельському кафе: у 13 відвідувачів виявили сальмонелу
Сьогодні, 11:25
У ковельському кафе потруїлись відвідувачі. У 13 осіб виявили сальмонелу.
Про це повідомили у прес-службі Волинського обласного лабораторного центру.
Ковельським міськміжрайонним відділом ДУ «Волинський обласний лабораторний центр МОЗ України» продовжується проведення епідеміологічного розслідування, заходів по локалізації та ліквідації спалаху гострої кишкової інфекції, який виник після родинних святкувань в закладі громадського харчування м. Ковеля. За медичною допомогою станом на 14.06.2019 року звернулось 20 осіб, з них 2 дітей, з симптомами харчового отруєння.
За результатами бактеріологічного обстеження у 13 осіб виявлено сальмонелу. Стан хворих середньої важкості.
Лабораторні дослідження біоматеріалу від хворих та декретованих осіб, а також зразків навколишнього середовища тривають.
Нагадаємо, до лікарні потрапили понад 10 людей, серед яких двоє дітей.
Зауважимо, поліція розпочала за цим фактом кримінальне провадження. Відомо, що наразі заклад громадського харчування «Рандеву» не працює.
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Про це повідомили у прес-службі Волинського обласного лабораторного центру.
Ковельським міськміжрайонним відділом ДУ «Волинський обласний лабораторний центр МОЗ України» продовжується проведення епідеміологічного розслідування, заходів по локалізації та ліквідації спалаху гострої кишкової інфекції, який виник після родинних святкувань в закладі громадського харчування м. Ковеля. За медичною допомогою станом на 14.06.2019 року звернулось 20 осіб, з них 2 дітей, з симптомами харчового отруєння.
За результатами бактеріологічного обстеження у 13 осіб виявлено сальмонелу. Стан хворих середньої важкості.
Лабораторні дослідження біоматеріалу від хворих та декретованих осіб, а також зразків навколишнього середовища тривають.
Нагадаємо, до лікарні потрапили понад 10 людей, серед яких двоє дітей.
Зауважимо, поліція розпочала за цим фактом кримінальне провадження. Відомо, що наразі заклад громадського харчування «Рандеву» не працює.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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