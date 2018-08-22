«Світлодіти»: у Луцьку бізнес і поліція вчать дітей безпеці на дорозі. ФОТО*





Такі зустрічі поліцейські проводять уже протягом двох років. Навесні цього року активні лучани підхопили ідею і разом з патрульними розпочали акцію «Світлодіти: збережи життя на дорозі». Її мета – розповісти дітям, що в темну пору доби – особливо небезпечно, адже водії можуть вчасно не помітити пішоходів, і забезпечити школярів світловідбивачами, – пише видання



«Протягом травня-січня в аваріях на Волині травмовано 72 дитини. Шестеро – на смерть», – розповіла речниця патрульної поліції Волині Ольга Бузулук про причину роботи із дітьми.



«Машина – це залізяка. Вона важча і якщо зіштовхнеться з людиною, переможе її. До машини потім можна купити детальки і відремонтувати її, а з людиною – складніше. Ви маєте берегти своє життя. Навіть, якщо ви переходите дорогу на світлофорі, все-одно маєте бути дуже пильними», – пояснила школярам гімназії №14 про небезпеку пішоходів інспекторка зі зв’язків з громадськістю патрульної поліції Ольга Шмігель.







До акції долучилася Будівельна компанія







«В мене дитина-школярка. Вона не порушує правил дорожнього руху, але все-одно їй постійно розповідаємо, як уникнути якихось аварійних ситуацій. Коли я їду за кермом, не раз помічав, що в темну пору дуже важко побачити дітей на дорозі, особливо, якщо вони в якомусь темному одязі. А якщо на одязі є флікери, якісь світловідбиваючі елементи, такої аварійної ситуації легше уникнути. Тому ми долучилися і будемо просити долучитися наших друзів, щоб кожен луцький школяр отримав флікер», – розповів директор «Інвестора» Андрій Разумовський.











Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На літніх канікулах волинські патрульні продовжують зустрічатися з школярами, щоб розповісти про небезпеку на дорогах і як вберегтися від ДТП. Для цього відвідують пришкільні та оздоровчі табори.Такі зустрічі поліцейські проводять уже протягом двох років. Навесні цього року активні лучани підхопили ідею і разом з патрульними розпочали акцію «Світлодіти: збережи життя на дорозі». Її мета – розповісти дітям, що в темну пору доби – особливо небезпечно, адже водії можуть вчасно не помітити пішоходів, і забезпечити школярів світловідбивачами, – пише видання «Перший» «Протягом травня-січня в аваріях на Волині травмовано 72 дитини. Шестеро – на смерть», – розповіла речниця патрульної поліції Волиніпро причину роботи із дітьми.«Машина – це залізяка. Вона важча і якщо зіштовхнеться з людиною, переможе її. До машини потім можна купити детальки і відремонтувати її, а з людиною – складніше. Ви маєте берегти своє життя. Навіть, якщо ви переходите дорогу на світлофорі, все-одно маєте бути дуже пильними», – пояснила школярам гімназії №14 про небезпеку пішоходів інспекторка зі зв’язків з громадськістю патрульної поліціїДо акції долучилася Будівельна компанія «Інвестор» . На запрошення патрульних вони організували для учнів гімназій №4 та 14 наліпки-флікери та брелки, які відбивають світло.«В мене дитина-школярка. Вона не порушує правил дорожнього руху, але все-одно їй постійно розповідаємо, як уникнути якихось аварійних ситуацій. Коли я їду за кермом, не раз помічав, що в темну пору дуже важко побачити дітей на дорозі, особливо, якщо вони в якомусь темному одязі. А якщо на одязі є флікери, якісь світловідбиваючі елементи, такої аварійної ситуації легше уникнути. Тому ми долучилися і будемо просити долучитися наших друзів, щоб кожен луцький школяр отримав флікер», – розповів директор «Інвестора»

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