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У небі над волинським озером відпочивальники побачили ангела. ФОТО

У небі над волинським озером відпочивальники побачили ангела. ФОТО
Відпочивальники санаторію «Лісова пісня» зафіксували силует ангела у хмарах.

Чітка фігура ангела з дитячим обличчям і крилами утворилася на небі з хмар над озером Пісочне, пише Район.in.ua.

Сталося це вдень, у розпал відпочинку, тому свідками незвичайного видовища стали багато людей. До речі, на чистому небі ця хмарка у вигляді ангела була єдиною.

«Душа ангела – маленької дитини – прощається зі світом...» – так прокоментували фото відпочивальники.

У небі над волинським озером відпочивальники побачили ангела. ФОТО

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Теги: фото, Волинь, цікаво
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