У небі над волинським озером відпочивальники побачили ангела. ФОТО
Сьогодні, 17:22
Відпочивальники санаторію «Лісова пісня» зафіксували силует ангела у хмарах.
Чітка фігура ангела з дитячим обличчям і крилами утворилася на небі з хмар над озером Пісочне, пише Район.in.ua.
Сталося це вдень, у розпал відпочинку, тому свідками незвичайного видовища стали багато людей. До речі, на чистому небі ця хмарка у вигляді ангела була єдиною.
«Душа ангела – маленької дитини – прощається зі світом...» – так прокоментували фото відпочивальники.
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Чітка фігура ангела з дитячим обличчям і крилами утворилася на небі з хмар над озером Пісочне, пише Район.in.ua.
Сталося це вдень, у розпал відпочинку, тому свідками незвичайного видовища стали багато людей. До речі, на чистому небі ця хмарка у вигляді ангела була єдиною.
«Душа ангела – маленької дитини – прощається зі світом...» – так прокоментували фото відпочивальники.
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