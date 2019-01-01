У небі над волинським озером відпочивальники побачили ангела. ФОТО





Чітка фігура ангела з дитячим обличчям і крилами утворилася на небі з хмар над озером Пісочне, пише



Сталося це вдень, у розпал відпочинку, тому свідками незвичайного видовища стали багато людей. До речі, на чистому небі ця хмарка у вигляді ангела була єдиною.



«Душа ангела – маленької дитини – прощається зі світом...» – так прокоментували фото відпочивальники.





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