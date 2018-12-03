У Луцьку відбудеться прем’єра вистави «#ЛУЦЬКО. Дух міста»

Театр «ГаРмИдЕр» презентує виставу «#ЛУЦЬКО. Дух міста».Про це повідомили у прес-службі управління туризму та промоції міста Луцька.Ця вистава — це захоплююче казково-містичне дійство для всієї родини, просякнуте духом історії. Через легенди, бувальщини та історичні факти у виставі твориться призабута атмосфера міста Луцька, що постало між рік і пам’ятає велич князівської доби. Дух Луцька виринає на межі реального і містичного, сакрального і ярмаркового, зворушливого і драматичного. І щораз по перипетіях місто сповнюється спокоєм, гостинністю та миролюбністю, поєднуючи культури, переплітаючи традиції та релігії.І хоч дух Луцька було знівельовано в радянський період, та автори спектаклю пробують оживити його та закликають знову наповнити місто неповторною атмосферою, що виринає з віків і доповнюється сучасними особливостями. І той дух творці спектаклю, за влучною знахідкою поетеси Ольги Ольхової, називають #ЛУЦЬКО.Спектакль, сценаристом і режисером-постановником якого є РусланаПорицька, оживляють пластичні рішення Юлії Варченко, художнє вирішення Павла Порицького, костюми Юлії Федосєєвої (створені спільно з учнями Луцького центру ПТО). Музика та звукове оформлення : «Eczema» (створено спеціально для вистави). Таким чином колектив презентує на 100 % авторський твір!Засобами пластики Дух Луцька творять актори театру «ГаРмИдЕр»: ЮліяВарченко, Оксана Бречко, Марія Доманська, Максим Кравчук, ПавлоПорицький. Голос, речитативи, співи та живе озвучення: гармидерівці Алла Доманська, Наталка Шепель, Дмитро Безвербний та музикант Дмитро Березюк.Виставу створено спільно з управлінням міжнародного співробітництва та проектної діяльності Луцької міської ради, в рамках проекту «Нове життя Старого міста: ревіталізація пам'яток історико-культурної спадщини Луцька та Любліна» спеціально для «Фестивалю легенд» у Любліні. Підтримка забезпечена в рамках програми транскордонного співробітництва «Польща-Білорусь-Україна 2014-2020».Польська прем’єра відбулась у Любліні 14 червня о 17:00, Plac Gedroycia.У Луцьку українська прем’єра відбудеться за підтримки управління туризму та промоції міста Луцької міської ради у дворику Волинського коледжу Національного університету харчових технологій (вул. Кафедральна, 6) 17 червня о 19:00.Вхід вільний!