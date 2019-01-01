Відкрився прямий рейс до курортного міста з Києва





Про це пише



"На табло аеропорту Ізміра - Київ. До речі, помітили? #KyivNotKiev. Сьогодні відкрито новий напрям авіасполучення: Київ-Ізмір", - вказали у консульстві.



Як зазначається, рейс буде щоденним.



Нашадаємо, онлайн-кампанія МЗС #CorrectUA за вірне написання англійською назви міст розпочалася у жовтні минулого року.



У жовтні 2018 року головний британський суспільний мовник ВВС почав правильно писати Київ. У листопаді 2018 року один з найбільших аеропортів світу розпочав використовувати назву міста Київ коректно. Відтоді й інші аеропорти почали змінювати написання столиці України - з Kiev на Kyiv.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 15 червня запрацювало нове авіасполучення "Київ - Ізмір".Про це пише УНН із посиланням на повідомлення у Twitter генерального консульства України в Стамбулі."На табло аеропорту Ізміра - Київ. До речі, помітили? #KyivNotKiev. Сьогодні відкрито новий напрям авіасполучення: Київ-Ізмір", - вказали у консульстві.Як зазначається, рейс буде щоденним.Нашадаємо, онлайн-кампанія МЗС #CorrectUA за вірне написання англійською назви міст розпочалася у жовтні минулого року.У жовтні 2018 року головний британський суспільний мовник ВВС почав правильно писати Київ. У листопаді 2018 року один з найбільших аеропортів світу розпочав використовувати назву міста Київ коректно. Відтоді й інші аеропорти почали змінювати написання столиці України - з Kiev на Kyiv.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію