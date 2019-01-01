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Відкрився прямий рейс до курортного міста з Києва

Відкрився прямий рейс до курортного міста з Києва
15 червня запрацювало нове авіасполучення "Київ - Ізмір".

Про це пише УНН із посиланням на повідомлення у Twitter генерального консульства України в Стамбулі.

"На табло аеропорту Ізміра - Київ. До речі, помітили? #KyivNotKiev. Сьогодні відкрито новий напрям авіасполучення: Київ-Ізмір", - вказали у консульстві.

Як зазначається, рейс буде щоденним.

Нашадаємо, онлайн-кампанія МЗС #CorrectUA за вірне написання англійською назви міст розпочалася у жовтні минулого року.

У жовтні 2018 року головний британський суспільний мовник ВВС почав правильно писати Київ. У листопаді 2018 року один з найбільших аеропортів світу розпочав використовувати назву міста Київ коректно. Відтоді й інші аеропорти почали змінювати написання столиці України - з Kiev на Kyiv.

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Теги: політ, курорт, Київ, Туреччина
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