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Водій луцької маршрутки просить залатати «ямище» та повернути зупинки «на вимогу»

Водій луцької маршрутки просить залатати «ямище» та повернути зупинки «на вимогу»
У Луцьку чоловік просить повернути зупинки «на вимогу» на деяких вулицях.

Відповідну петицію зареєстрував Роман Черняк.

«Хочу надати свої рекомендації як шофер маршрутного таксі 26а. Відновити зупинку "на висадку" перехрестя з вул. Озерецька, також між перехрестями з вул Ціолковського та Жуковського, натомість можна прибрати зупинку біля садочка (вона користується низькою популярністю).

Також велике прохання добавити зупинки по обидві сторони дороги на вул Заньковецької біля буд. #20 (біля повороту на Вахтангова), перенести зупинку на висадку на вул Вахтангова буд 25 до буд 29, добавити зупинку на висадку біля буд. 55. У зворотному напрямку встановити знак зупинки біля буд. 45 по вул Вахтангова», – йдеться у тексті петиції.

Також лучанин просить обмежити зупинку транспортних засобів хоча б на одній стороні дороги на вулиці Героїв УПА, бо там часто створюються аварійні ситуації.

«Організувати пішохідні переходи по вул Заньковецької до маршрутних зупинок оскільки там школа і часто переходять діти, також встановити знак "обережно діти" по вул Заньковецької з обох сторін школи. Встановити дзеркало огляду закритих перехресть на перехресті Заньковецької та Вахтангова. Всім дякую за підтримку і впровадження моїх рекомендацій!

P.s. Якщо би ще заасфальтували ямище на перехресті вулиць Заньковецької та Вахтангова не було б вам ціни! Дякую!» – звертається до влади міста Роман Черняк.

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Теги: Луцьк, маршрутка, водій, петиція
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Коментарі 1
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За цю яму, на Заньковецької/ Вахтангова. На опенсіті в відповідь на петицію було сказано " Наталія Діброва6 трав 2019Департамент житлово-комунального господарства
Повідомляємо, що представниками департаменту ЖКГ проведено обстеження стану
вулично-дорожньої мережі міста після зимового періоду та визначено
пріоритетність виконання поточного ремонту вулиць. Першочергово ремонтні
роботи проводяться на магістральних вулицях та вулицях, де пролягають
маршрути громадського транспорту. Після ремонту зазначених вулиць буде
розглянута фінансова можливість ліквідаціі вибоїн на вул.Заньковецької
навпроти будинку № 27."
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