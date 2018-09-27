Водій луцької маршрутки просить залатати «ямище» та повернути зупинки «на вимогу»
Сьогодні, 11:30
У Луцьку чоловік просить повернути зупинки «на вимогу» на деяких вулицях.
Відповідну петицію зареєстрував Роман Черняк.
«Хочу надати свої рекомендації як шофер маршрутного таксі 26а. Відновити зупинку "на висадку" перехрестя з вул. Озерецька, також між перехрестями з вул Ціолковського та Жуковського, натомість можна прибрати зупинку біля садочка (вона користується низькою популярністю).
Також велике прохання добавити зупинки по обидві сторони дороги на вул Заньковецької біля буд. #20 (біля повороту на Вахтангова), перенести зупинку на висадку на вул Вахтангова буд 25 до буд 29, добавити зупинку на висадку біля буд. 55. У зворотному напрямку встановити знак зупинки біля буд. 45 по вул Вахтангова», – йдеться у тексті петиції.
Також лучанин просить обмежити зупинку транспортних засобів хоча б на одній стороні дороги на вулиці Героїв УПА, бо там часто створюються аварійні ситуації.
«Організувати пішохідні переходи по вул Заньковецької до маршрутних зупинок оскільки там школа і часто переходять діти, також встановити знак "обережно діти" по вул Заньковецької з обох сторін школи. Встановити дзеркало огляду закритих перехресть на перехресті Заньковецької та Вахтангова. Всім дякую за підтримку і впровадження моїх рекомендацій!
P.s. Якщо би ще заасфальтували ямище на перехресті вулиць Заньковецької та Вахтангова не було б вам ціни! Дякую!» – звертається до влади міста Роман Черняк.
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Відповідну петицію зареєстрував Роман Черняк.
«Хочу надати свої рекомендації як шофер маршрутного таксі 26а. Відновити зупинку "на висадку" перехрестя з вул. Озерецька, також між перехрестями з вул Ціолковського та Жуковського, натомість можна прибрати зупинку біля садочка (вона користується низькою популярністю).
Також велике прохання добавити зупинки по обидві сторони дороги на вул Заньковецької біля буд. #20 (біля повороту на Вахтангова), перенести зупинку на висадку на вул Вахтангова буд 25 до буд 29, добавити зупинку на висадку біля буд. 55. У зворотному напрямку встановити знак зупинки біля буд. 45 по вул Вахтангова», – йдеться у тексті петиції.
Також лучанин просить обмежити зупинку транспортних засобів хоча б на одній стороні дороги на вулиці Героїв УПА, бо там часто створюються аварійні ситуації.
«Організувати пішохідні переходи по вул Заньковецької до маршрутних зупинок оскільки там школа і часто переходять діти, також встановити знак "обережно діти" по вул Заньковецької з обох сторін школи. Встановити дзеркало огляду закритих перехресть на перехресті Заньковецької та Вахтангова. Всім дякую за підтримку і впровадження моїх рекомендацій!
P.s. Якщо би ще заасфальтували ямище на перехресті вулиць Заньковецької та Вахтангова не було б вам ціни! Дякую!» – звертається до влади міста Роман Черняк.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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