П'яниці валяються під ногами і чіпляються до дівчат: вимагають знищити «кочівний прилавок» біля Північного ринку

У Луцьку просять прибрати металевий прилавок, на п'яниці розпивають алкоголь.Про це йдеться у тексті петиції«Кожного дня на Гордіюк 47, поруч Північного ринку (за супермаркетом "Колібріс") в металевому пустому прилавку розпиває алкогольні напої компанія людей.Інколи п'яниці там сплять, або сплять поруч входу на ринок саме через цей "кочівний" металевий прилавок. Раніше він стояв буквально поруч "Колібрісу", нині його перенесли на декілька метрів до ринку», – йдеться у тексті петиції.«Молодь остерігається там ходити, тому що п'яниці буквально валяються під ногами. Часто чіпаляються до дівчат чи молодших хлопців. Також буває, що просять грошей на випивку чи бігають в сусідню аптеку за якимось баночками», – зауважує Олена Назаревич.Лучанка просить або прибрати той прилавок, або здати на металобрухт, щоб уникнути скупчення п'яниць саме в тому місці.«Також просимо патрульну поліцію оперативніше реагувати на звернення», – пише лучанка.