вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

П'яниці валяються під ногами і чіпляються до дівчат: вимагають знищити «кочівний прилавок» біля Північного ринку

П'яниці валяються під ногами і чіпляються до дівчат: вимагають знищити «кочівний прилавок» біля Північного ринку
У Луцьку просять прибрати металевий прилавок, на п'яниці розпивають алкоголь.

Про це йдеться у тексті петиції Олени Назаревич.

«Кожного дня на Гордіюк 47, поруч Північного ринку (за супермаркетом "Колібріс") в металевому пустому прилавку розпиває алкогольні напої компанія людей.

Інколи п'яниці там сплять, або сплять поруч входу на ринок саме через цей "кочівний" металевий прилавок. Раніше він стояв буквально поруч "Колібрісу", нині його перенесли на декілька метрів до ринку», – йдеться у тексті петиції.

«Молодь остерігається там ходити, тому що п'яниці буквально валяються під ногами. Часто чіпаляються до дівчат чи молодших хлопців. Також буває, що просять грошей на випивку чи бігають в сусідню аптеку за якимось баночками», – зауважує Олена Назаревич.

Лучанка просить або прибрати той прилавок, або здати на металобрухт, щоб уникнути скупчення п'яниць саме в тому місці.

«Також просимо патрульну поліцію оперативніше реагувати на звернення», – пише лучанка.
П'яниці валяються під ногами і чіпляються до дівчат: вимагають знищити «кочівний прилавок» біля Північного ринку

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: петиція, Луцьк, прилавок, п'яниці
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Від і до: скільки коштують перші чорниці та суниці на ринку у Луцьку
Відпочинок у Мельниках: де, за скільки та які умови
Відпочинок у Пульмі: місця, ціни та умови
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«Карамельні» квартири мрії: як у Луцьку зводять ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
Сьогодні, 12:04
На Волині люди перекрили дорогу, вимагаючи справедливої ціни на молоко
Сьогодні, 11:55
П'яниці валяються під ногами і чіпляються до дівчат: вимагають знищити «кочівний прилавок» біля Північного ринку
Сьогодні, 11:51
Юні велосипедистки з Луцька здобули 18 медалей на чемпіонаті України
Сьогодні, 11:44
Водій луцької маршрутки просить залатати «ямище» та повернути зупинки «на вимогу»
Сьогодні, 11:30
Схожі новини
Водій луцької маршрутки просить залатати «ямище» та повернути зупинки «на вимогу» Водій луцької маршрутки просить залатати «ямище» та повернути зупинки «на вимогу»
Сьогодні, 11:30
У Луцьку просять облаштувати дитячий майданчик У Луцьку просять облаштувати дитячий майданчик
14 червень, 12:26
Петиція: у Луцьку – критичний показник забрудненості повітря Петиція: у Луцьку – критичний показник забрудненості повітря
08 червень, 21:41
У Луцьку просять дати шанси вижити дикій природі серед урбанізованого середовища У Луцьку просять дати шанси вижити дикій природі серед урбанізованого середовища
31 травень, 14:30
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
В озері Світязь втопився відпочивальник
17 червень, 10:38
 1
«Карамельні» квартири мрії: як у Луцьку зводять ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
Сьогодні, 12:04
 0
На Волині люди перекрили дорогу, вимагаючи справедливої ціни на молоко
Сьогодні, 11:55
 0
П'яниці валяються під ногами і чіпляються до дівчат: вимагають знищити «кочівний прилавок» біля Північного ринку
Сьогодні, 11:51
 0
Юні велосипедистки з Луцька здобули 18 медалей на чемпіонаті України
Сьогодні, 11:44
 0
Медіа
відео
1/8
﻿