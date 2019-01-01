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На Волині Volkswagen збив 6-річного хлопчика

На Волині Volkswagen збив 6-річного хлопчика
В селі Старі Червища Камінь-Каширського району автомобіль Volkswagen T4 збив 6-річного хлопця.

Інцидент трапився учора, 18 червня, близько 14 години, - пише сектор комунікації поліції Волинської області.

За кермом автомобіля перебував 46-річний житель цього ж району. Поліцейські попередньо встановили, що водій допустив наїзд на 6-річну дитину здійснюючи маневр обгону нерухомого автомобіля.

Правоохоронці вилучили автомобіль та помістили його на арештмайданчик місцевого відділу поліції.

Внаслідок ДТП малолітній отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували.

Слідчі Камінь-Каширського відділу поліції за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.

Правоохоронці з’ясовують усі обставини пригоди.





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Теги: аварія, Волинь
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