На Волині Volkswagen збив 6-річного хлопчика





Інцидент трапився учора, 18 червня, близько 14 години, - пише сектор комунікації поліції Волинської області.



За кермом автомобіля перебував 46-річний житель цього ж району. Поліцейські попередньо встановили, що водій допустив наїзд на 6-річну дитину здійснюючи маневр обгону нерухомого автомобіля.



Правоохоронці вилучили автомобіль та помістили його на арештмайданчик місцевого відділу поліції.



Внаслідок ДТП малолітній отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували.



Слідчі Камінь-Каширського відділу поліції за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.



Правоохоронці з’ясовують усі обставини пригоди.











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