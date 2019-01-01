На Волині Volkswagen збив 6-річного хлопчика
Сьогодні, 11:10
В селі Старі Червища Камінь-Каширського району автомобіль Volkswagen T4 збив 6-річного хлопця.
Інцидент трапився учора, 18 червня, близько 14 години, - пише сектор комунікації поліції Волинської області.
За кермом автомобіля перебував 46-річний житель цього ж району. Поліцейські попередньо встановили, що водій допустив наїзд на 6-річну дитину здійснюючи маневр обгону нерухомого автомобіля.
Правоохоронці вилучили автомобіль та помістили його на арештмайданчик місцевого відділу поліції.
Внаслідок ДТП малолітній отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували.
Слідчі Камінь-Каширського відділу поліції за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.
Правоохоронці з’ясовують усі обставини пригоди.
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Інцидент трапився учора, 18 червня, близько 14 години, - пише сектор комунікації поліції Волинської області.
За кермом автомобіля перебував 46-річний житель цього ж району. Поліцейські попередньо встановили, що водій допустив наїзд на 6-річну дитину здійснюючи маневр обгону нерухомого автомобіля.
Правоохоронці вилучили автомобіль та помістили його на арештмайданчик місцевого відділу поліції.
Внаслідок ДТП малолітній отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували.
Слідчі Камінь-Каширського відділу поліції за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.
Правоохоронці з’ясовують усі обставини пригоди.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Обгін нерухомого транспортного засобу - це все!
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