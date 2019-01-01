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Неподалік Луцька облаштовують нову відпочинкову зону

Неподалік Луцька облаштовують нову відпочинкову зону
За ініціативи жителів села Сирники Луцького району розпочалось облаштування відпочинкової зони біля комунального ставка на вулиці Комка.

Про це у Facebook написала голова Княгининівської громади Олена Твердохліб.

За її словами, до сільради звернувся голова молодіжної ради Валерій Свиридюк з проханням про виділення коштів на закупівлю піску, лавочок та матеріалів для облаштування роздягальні на пляжі.

Відтак, нині тривають роботи щодо благоустрою зони відпочинку.
Неподалік Луцька облаштовують нову відпочинкову зону
Неподалік Луцька облаштовують нову відпочинкову зону
Неподалік Луцька облаштовують нову відпочинкову зону
Неподалік Луцька облаштовують нову відпочинкову зону


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Теги: відпочинок, Сирники
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