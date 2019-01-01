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Гостям дня народження «ПортCity» вручатимуть подарунки*

Гостям дня народження «ПортCity» вручатимуть подарунки*
29 червня відбудеться грандіозна подія літа – День Народження «ПортCity». На гостей чекає святкова програма з відомими виконавцями: Ірина Білик, Дзідзьо.

Окрім розважальної програми для дорослих та дітей, гостей свята чекає безліч подарунків серед яких сертифікати на покупки в ТРЦ ПортCity до 3000 грн. Золотий Вік, Перлина, LTB, хімчистка Чисто, Лігаспорт, Pollardi, Спортландія, Anabel Arto, салон краси Nova, Галант Престиж, Bemby, Joma, EFREES, Inglot, Фокстрот та інші.

29 червня ТРЦ «ПортCity» чекає усіх на святкування. «День Народження у нас – подарунки для Вас!» – наголошують у ТРЦ.

Гостям дня народження «ПортCity» вручатимуть подарунки*
Гостям дня народження «ПортCity» вручатимуть подарунки*
Гостям дня народження «ПортCity» вручатимуть подарунки*
Гостям дня народження «ПортCity» вручатимуть подарунки*
Гостям дня народження «ПортCity» вручатимуть подарунки*
Гостям дня народження «ПортCity» вручатимуть подарунки*
Гостям дня народження «ПортCity» вручатимуть подарунки*
Гостям дня народження «ПортCity» вручатимуть подарунки*
Гостям дня народження «ПортCity» вручатимуть подарунки*

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Теги: ПортCity
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