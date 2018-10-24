З луцького хлібокомбінату №2 стягнули понад 700 тисяч заборгованої зарплати





Про це пише Головне територіальне управління юстиції у Волинській області на своїй сторінці у facebook.



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А з початку 2019 року державні виконавці стягнули понад 1 252 028 грн заборгованості по заробітній платі та інших виплатах, пов’язаних з трудовими правовідносинами.



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