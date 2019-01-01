Нестерпний сморід: лучанин перетворив квартиру на розплідник тарганів. ФОТО





Про це



Інспектор департаменту здійснив виїзд за вказаною адресою та виявив, що мешканець будинку забруднив під’їзд та власну квартиру рештками їжі, сміттям, від чого утворився нестерпний запах та з’явились таргани.



На відповідальну особу склали протокол про адміністративне правопорушення за ст. 150 КУпАП та направили на розгляд адміністративною комісією для визначення міри покарання, а також припис на усунення правопорушення.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. До департаменту муніципальної варти Луцької міської ради надійшло звернення щодо антисанітарії, нестерпного запаху та бруду в квартирі одного з жильців будинку на вул. Грабовського, 9.Про це повідомили у прес-службі департаменту муніципальної.Інспектор департаменту здійснив виїзд за вказаною адресою та виявив, що мешканець будинку забруднив під’їзд та власну квартиру рештками їжі, сміттям, від чого утворився нестерпний запах та з’явились таргани.На відповідальну особу склали протокол про адміністративне правопорушення за ст. 150 КУпАП та направили на розгляд адміністративною комісією для визначення міри покарання, а також припис на усунення правопорушення.

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