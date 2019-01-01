Волинянок везли в сексуальне рабство за кордон. ФОТО
Сьогодні, 16:28
На Волині ліквідували міжнародний канал торгівлі людьми.
Організатори каналу – українець та громадянин однієї з країн ЄС, - інформує Держприкордонслужба України.
З'ясувалось, що зловмисники підшуковували серед мешканок Волинської області молодих жінок, які знаходилися у скрутному матеріальному становищі та під приводом працевлаштування, мали намір їх вивезти за кордон для подальшої сексуальної експлуатації.
Днями, в рамках кримінального провадження, попередили спробу вивозу жертв торгівлі людьми, шляхом затримання в пункті пропуску «Рава-Руська» чоловіка, який на замовлення фігурантів намагався вивезти 3-х громадянок України до ЄС.
Одночасно, у відповідності до ст. 208 КПК, в місті Запоріжжя затримали організатора каналу, в ході обшуку його помешкання вилучили речові докази та оголосили підозру за ч. 2 ст. 149 КК України.
У відношенні іншого організатора злочину – іноземця, тривають заходи щодо притягнення його до кримінальної відповідальності.
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Організатори каналу – українець та громадянин однієї з країн ЄС, - інформує Держприкордонслужба України.
З'ясувалось, що зловмисники підшуковували серед мешканок Волинської області молодих жінок, які знаходилися у скрутному матеріальному становищі та під приводом працевлаштування, мали намір їх вивезти за кордон для подальшої сексуальної експлуатації.
Днями, в рамках кримінального провадження, попередили спробу вивозу жертв торгівлі людьми, шляхом затримання в пункті пропуску «Рава-Руська» чоловіка, який на замовлення фігурантів намагався вивезти 3-х громадянок України до ЄС.
Одночасно, у відповідності до ст. 208 КПК, в місті Запоріжжя затримали організатора каналу, в ході обшуку його помешкання вилучили речові докази та оголосили підозру за ч. 2 ст. 149 КК України.
У відношенні іншого організатора злочину – іноземця, тривають заходи щодо притягнення його до кримінальної відповідальності.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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