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Волинянок везли в сексуальне рабство за кордон. ФОТО

Волинянок везли в сексуальне рабство за кордон. ФОТО
На Волині ліквідували міжнародний канал торгівлі людьми.

Організатори каналу – українець та громадянин однієї з країн ЄС, - інформує Держприкордонслужба України.

З'ясувалось, що зловмисники підшуковували серед мешканок Волинської області молодих жінок, які знаходилися у скрутному матеріальному становищі та під приводом працевлаштування, мали намір їх вивезти за кордон для подальшої сексуальної експлуатації.

Днями, в рамках кримінального провадження, попередили спробу вивозу жертв торгівлі людьми, шляхом затримання в пункті пропуску «Рава-Руська» чоловіка, який на замовлення фігурантів намагався вивезти 3-х громадянок України до ЄС.

Одночасно, у відповідності до ст. 208 КПК, в місті Запоріжжя затримали організатора каналу, в ході обшуку його помешкання вилучили речові докази та оголосили підозру за ч. 2 ст. 149 КК України.

У відношенні іншого організатора злочину – іноземця, тривають заходи щодо притягнення його до кримінальної відповідальності.
Волинянок везли в сексуальне рабство за кордон. ФОТО
Волинянок везли в сексуальне рабство за кордон. ФОТО
Волинянок везли в сексуальне рабство за кордон. ФОТО
Волинянок везли в сексуальне рабство за кордон. ФОТО

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Теги: сексуальне рабство, кордон, волинянки
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