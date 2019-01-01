вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Показали, як 90 років тому відкривали Луцький військовий аеродром. РЕТРОФОТО

Показали, як 90 років тому відкривали Луцький військовий аеродром. РЕТРОФОТО
Опублікували світлину 90-річної давності, де зазнімкували момент відкриття Луцького військового аеродрому.

Про це йдеться у спільноті ОВАЛ.

90 років тому, 16-го червня 1929 року, відбувся ритуал освячення Луцького військового аеродрому (на той час аеродром осередку Ліги Протиповітряної та Протигазової Оборони в Луцьку - Lotnisko Ligy Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej w Lucku), який на той час знаходився на території сьогоднішнього Привокзального району в квадраті між сьогоднішніми вулицями Ківерцівська, Привокзальна, проспектом Перемоги та Стрілецьклю.

У той день до Луцька з'їхалася уся владна верхівка тодішньої Польщі, зокрема, президент Польщі Ігнацій Мосціцький. Сам ритуал освячення аеродрому проводив тодішній Волинський єпископ Адольф Шельонжек.

На фотографії Ігнацій Мосціцький урочисто перерізає стрічку на щойно освяченому Луцькому військовому аеродромі. Зліва біля стола в церковному вбранні стоїть Адольф Шельонжек.

Фотографія з особистого архіву відомого Луцького краєзнавця Віктора Літевчука.
Показали, як 90 років тому відкривали Луцький військовий аеродром. РЕТРОФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: аеродром, Луцьк, ретрофото
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Нове обличчя волинської «інфекційки». ФОТОРЕПОРТАЖ
Яких працівників на Волині потребують найбільше: ТОП-20 вакансій
Де та за скільки можна відпочити на Світязі
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинським шахтарям виплатили заборговані зарплати
Сьогодні, 21:41
На Волині спіймали організаторів мережі нелегальних гральних закладів
Сьогодні, 21:14
Показали, як 90 років тому відкривали Луцький військовий аеродром. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 20:51
У Луцьку покажуть фільм українського режисера
Сьогодні, 20:29
На Чернігівщині затримали педофіла, який видавав себе за лікаря і змушував дітей роздягатися
Сьогодні, 20:16
Схожі новини
Показали, як відкривали Братський міст у Луцьку майже 100 років тому. РЕТРОФОТО Показали, як відкривали Братський міст у Луцьку майже 100 років тому. РЕТРОФОТО
18 червень, 10:22
Вежа без «корони» і старі хати: невідомі знімки замку Любарта. РЕТРОФОТО Вежа без «корони» і старі хати: невідомі знімки замку Любарта. РЕТРОФОТО
11 червень, 18:18
ЦУМ і фонтани з дельфінами: яким був Луцьк майже пів століття тому. РЕТРОФОТО ЦУМ і фонтани з дельфінами: яким був Луцьк майже пів століття тому. РЕТРОФОТО
03 червень, 10:10
У Луцьку на місці гіпермаркету 50 років тому приземлялись літаки. РЕТРОФОТО У Луцьку на місці гіпермаркету 50 років тому приземлялись літаки. РЕТРОФОТО
21 травень, 09:25
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Реабілітаційні центри у Луцьку обшукали через заяви колишніх пацієнтів про нелюдське ставлення
20 червень, 11:21
 1
Волинські гандболісти тріумфували на чемпіонаті України
Сьогодні, 22:07
 0
Волинським шахтарям виплатили заборговані зарплати
Сьогодні, 21:41
 0
На Волині спіймали організаторів мережі нелегальних гральних закладів
Сьогодні, 21:14
 0
Показали, як 90 років тому відкривали Луцький військовий аеродром. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 20:51
 0
Медіа
відео
1/8
﻿