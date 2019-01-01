Показали, як 90 років тому відкривали Луцький військовий аеродром. РЕТРОФОТО

Опублікували світлину 90-річної давності, де зазнімкували момент відкриття Луцького військового аеродрому.Про це йдеться у спільноті ОВАЛ.90 років тому, 16-го червня 1929 року, відбувся ритуал освячення Луцького військового аеродрому (на той час аеродром осередку Ліги Протиповітряної та Протигазової Оборони в Луцьку - Lotnisko Ligy Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej w Lucku), який на той час знаходився на території сьогоднішнього Привокзального району в квадраті між сьогоднішніми вулицями Ківерцівська, Привокзальна, проспектом Перемоги та Стрілецьклю.У той день до Луцька з'їхалася уся владна верхівка тодішньої Польщі, зокрема, президент Польщі. Сам ритуал освячення аеродрому проводив тодішній Волинський єпископНа фотографії Ігнацій Мосціцький урочисто перерізає стрічку на щойно освяченому Луцькому військовому аеродромі. Зліва біля стола в церковному вбранні стоїть Адольф Шельонжек.Фотографія з особистого архіву відомого Луцького краєзнавця Віктора Літевчука.