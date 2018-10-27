Волинські гандболісти тріумфували на чемпіонаті України

Спортсмени з Волині яскраво виступили на Чемпіонаті України з пляжного гандболу серед юнаків та дівчат 2002-03 року народження. Про це йдеться на сайті Асоціації пляжного гандболу України.Волинську область представляло відразу три команди юнаків – збірна Волинської області та команди Луцька і Нововолинська.Відтак, у фінальній стадії змагань турнірна таблиця виглядала так:1) Волинська область2) м. Луцьк3) м. Кропивницький4) м. Мелітополь5) м. НововолинськУсі призери були нагороджені кубками, медалями та подарунками від АПГУ. Крім того було визначено кращих гравців у різних номінаціях:Кращі бомбардири:(ХВУФК-1) та(Нововолинськ)Кращі воротарі:(БВУФК-2) та(Волинська обл)Кращі захисники:(ХВУФК-1) та(Нововолинськ)Кращі гравці чемпіонату:(БВУФК-1) та(Луцьк).