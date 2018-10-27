Волинські гандболісти тріумфували на чемпіонаті України
Сьогодні, 22:07
Спортсмени з Волині яскраво виступили на Чемпіонаті України з пляжного гандболу серед юнаків та дівчат 2002-03 року народження. Про це йдеться на сайті Асоціації пляжного гандболу України.
Волинську область представляло відразу три команди юнаків – збірна Волинської області та команди Луцька і Нововолинська.
Відтак, у фінальній стадії змагань турнірна таблиця виглядала так:
1) Волинська область
2) м. Луцьк
3) м. Кропивницький
4) м. Мелітополь
5) м. Нововолинськ
Усі призери були нагороджені кубками, медалями та подарунками від АПГУ. Крім того було визначено кращих гравців у різних номінаціях:
Кращі бомбардири: Морозенко Ірина (ХВУФК-1) та Савицький Павло (Нововолинськ)
Кращі воротарі: Росоха Діана (БВУФК-2) та Чудинов Назар (Волинська обл)
Кращі захисники: Залевська Олександра (ХВУФК-1) та Губенко Кирил (Нововолинськ)
Кращі гравці чемпіонату: Бондаренко Анастасія (БВУФК-1) та Гочачко Андрій (Луцьк).
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Волинську область представляло відразу три команди юнаків – збірна Волинської області та команди Луцька і Нововолинська.
Відтак, у фінальній стадії змагань турнірна таблиця виглядала так:
1) Волинська область
2) м. Луцьк
3) м. Кропивницький
4) м. Мелітополь
5) м. Нововолинськ
Усі призери були нагороджені кубками, медалями та подарунками від АПГУ. Крім того було визначено кращих гравців у різних номінаціях:
Кращі бомбардири: Морозенко Ірина (ХВУФК-1) та Савицький Павло (Нововолинськ)
Кращі воротарі: Росоха Діана (БВУФК-2) та Чудинов Назар (Волинська обл)
Кращі захисники: Залевська Олександра (ХВУФК-1) та Губенко Кирил (Нововолинськ)
Кращі гравці чемпіонату: Бондаренко Анастасія (БВУФК-1) та Гочачко Андрій (Луцьк).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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