Курс валют у Луцьку на 24 червня
Сьогодні, 09:00
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 26.065, а продаж - 26.429.
Євро при купівлі становить - 29.346, продажу - 29.929.
Курс російського рубля: купівля - 0.361, продаж - 0.421.
Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.666, продаж - 7.097.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Євро при купівлі становить - 29.346, продажу - 29.929.
Курс російського рубля: купівля - 0.361, продаж - 0.421.
Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.666, продаж - 7.097.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Курс валют у Луцьку на 24 червня
Сьогодні, 09:00
Австрійці у Луцьку 100 років тому. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 08:33