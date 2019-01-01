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Курс валют у Луцьку на 24 червня

Курс валют у Луцьку на 24 червня
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 26.065, а продаж - 26.429.

Євро при купівлі становить - 29.346, продажу - 29.929.

Курс російського рубля: купівля - 0.361, продаж - 0.421.

Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.666, продаж - 7.097.

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Теги: курс валют, Луцьк
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