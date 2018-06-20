На Волині водій екскаватора викопав людські кістки
Сьогодні, 11:24
Неподалік міжнародного митного переходу «Устилуг-Зосін» водій екскаватора натрапив на людські рештки.
Про свою знахідку чоловік повідомив у Володимир-Волинський міський відділ поліції 23 червня, – пише Район.Володимир-Волинський.
Роботи проводились неподалік міжнародного митного переходу «Устилуг-Зосін».
Припускають, що ці людські рештки знаходяться там з часів Другої світової війни.
Головне фото – ілюстративне
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Про свою знахідку чоловік повідомив у Володимир-Волинський міський відділ поліції 23 червня, – пише Район.Володимир-Волинський.
Роботи проводились неподалік міжнародного митного переходу «Устилуг-Зосін».
Припускають, що ці людські рештки знаходяться там з часів Другої світової війни.
Головне фото – ілюстративне
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