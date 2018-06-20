На Волині водій екскаватора викопав людські кістки





Про свою знахідку чоловік повідомив у Володимир-Волинський міський відділ поліції 23 червня, – пише



Роботи проводились неподалік міжнародного митного переходу «Устилуг-Зосін».



Припускають, що ці людські рештки знаходяться там з часів Другої світової війни.



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