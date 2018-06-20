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На Волині водій екскаватора викопав людські кістки

На Волині водій екскаватора викопав людські кістки
Неподалік міжнародного митного переходу «Устилуг-Зосін» водій екскаватора натрапив на людські рештки.

Про свою знахідку чоловік повідомив у Володимир-Волинський міський відділ поліції 23 червня, – пише Район.Володимир-Волинський.

Роботи проводились неподалік міжнародного митного переходу «Устилуг-Зосін».

Припускають, що ці людські рештки знаходяться там з часів Другої світової війни.

Головне фото – ілюстративне

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Теги: розкопки, знахідка, волинь, кістки
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