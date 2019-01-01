Знайшли дівчину, яка зникла у Луцькому районі
Сьогодні, 09:35
Розшукали 16-річну Алесанян Кароліну Сергіївну, жительку села Білосток Луцького району.
Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.
Нагадаємо, Кароліна зникла 23 червня о 12 годині.
Станом на 23:30 24 червня дівчина знайшлась.
Поліцейські встановили місцезнаходження неповнолітньої жительки села Білосток Луцького району.
Життю та здоров'ю дитини нічого не загрожує. Протиправних дій щодо неї не скоєно.
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Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.
Нагадаємо, Кароліна зникла 23 червня о 12 годині.
Станом на 23:30 24 червня дівчина знайшлась.
Поліцейські встановили місцезнаходження неповнолітньої жительки села Білосток Луцького району.
Життю та здоров'ю дитини нічого не загрожує. Протиправних дій щодо неї не скоєно.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Поліцейські знайшли зниклу неповнолітню з Луцького району
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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