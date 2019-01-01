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Знайшли дівчину, яка зникла у Луцькому районі

Знайшли дівчину, яка зникла у Луцькому районі
Розшукали 16-річну Алесанян Кароліну Сергіївну, жительку села Білосток Луцького району.

Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.

Нагадаємо, Кароліна зникла 23 червня о 12 годині.

Станом на 23:30 24 червня дівчина знайшлась.

Поліцейські встановили місцезнаходження неповнолітньої жительки села Білосток Луцького району.

Життю та здоров'ю дитини нічого не загрожує. Протиправних дій щодо неї не скоєно.

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Теги: розшук, Волинь, поліція
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