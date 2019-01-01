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Молодий хлопець з Волині на смерть розбився на мотоциклі

Молодий хлопець з Волині на смерть розбився на мотоциклі
На автодорозі в райцентрі Ратне зіткнулися автомобіль УАЗ та мотоцикл. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди мотоцикліст загинув.

Автопригода трапилась учора, 24 червня, близько 17 години, - пише ГУНП у Волинській області.

Встановили, що автівкою керував 46-річни мйісцевий житель. А мотоциклом Yamaha керував 24-річний житель села Здомишель цього ж району.

На місці ДТП працювала слідчо-оперативна група Головного управління Національної поліції в області. Проводиться досудове розслідування в ході якого будуть встановленні всі обставини дорожньо-транспортної пригоди. Санкція статті за якою розпочато кримінальне провадження визначає покарання у вигляді, зокрема, позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.


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Теги: аварія, смерть
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