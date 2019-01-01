Вже зовсім скоро – фінал конкурсу «Таланти ПортCity 2019»*





Кожен з переможців отримає по 10000 гривень. Між собою змагатимуться: Ткач Анна, Денисенко Денис, Карпюк Назар, Жаловага Анна, студія «Бешкетники» та Шафранський Сергій.



Кожен з учасників представить один сольний номер, та один спільний з журі.



Переможці будуть обрані шляхом on-line голосування.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 29 червня на святкуванні дня народження «ПортCity» відбудеться фінал конкурсу «Таланти ПортCity 2019» на якому на якому будуть обрані переможці в трьох напрямках: театральний, вокальний, танцювальний.Кожен з переможців отримає по 10000 гривень. Між собою змагатимуться: Ткач Анна, Денисенко Денис, Карпюк Назар, Жаловага Анна, студія «Бешкетники» та Шафранський Сергій.Кожен з учасників представить один сольний номер, та один спільний з журі.Переможці будуть обрані шляхом on-line голосування.

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