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Вже зовсім скоро – фінал конкурсу «Таланти ПортCity 2019»*

Вже зовсім скоро – фінал конкурсу «Таланти ПортCity 2019»*
29 червня на святкуванні дня народження «ПортCity» відбудеться фінал конкурсу «Таланти ПортCity 2019» на якому на якому будуть обрані переможці в трьох напрямках: театральний, вокальний, танцювальний.

Кожен з переможців отримає по 10000 гривень. Між собою змагатимуться: Ткач Анна, Денисенко Денис, Карпюк Назар, Жаловага Анна, студія «Бешкетники» та Шафранський Сергій.

Кожен з учасників представить один сольний номер, та один спільний з журі.

Переможці будуть обрані шляхом on-line голосування.
Вже зовсім скоро – фінал конкурсу «Таланти ПортCity 2019»*
Вже зовсім скоро – фінал конкурсу «Таланти ПортCity 2019»*
Вже зовсім скоро – фінал конкурсу «Таланти ПортCity 2019»*
Вже зовсім скоро – фінал конкурсу «Таланти ПортCity 2019»*
Вже зовсім скоро – фінал конкурсу «Таланти ПортCity 2019»*
Вже зовсім скоро – фінал конкурсу «Таланти ПортCity 2019»*
Вже зовсім скоро – фінал конкурсу «Таланти ПортCity 2019»*

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Теги: ПортCity
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