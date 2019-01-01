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Увірвався терпець: у селі на Волині люди власноруч ремонтують дорогу

Увірвався терпець: у селі на Волині люди власноруч ремонтують дорогу
Жителі села Мельники-Річицькі у Ратнівському районі власноруч ремонтують місцеву дорогу.

Про це пише Володимир Адамович на своїй сторінці у Facebook, - пише Район.Ратне.

«Жителі села Мельники-Річицьки Ратнівсько району власноруч ремонтують дорогу», – йдеться у дописі.

Ініціатором і організатором ремонту дороги став місцевий житель Іван Боговід. Іван розповів про ідею ремонту дороги. Допоміг також голова Забродівської ОТГ Микола Калачук, який допоміг у пошуку шлаку для ямок. Решту засобів: трактори, пальне, – Іван зміг організувати із допомогою своїх односельчан. Зокрема, він акцентує увагу на згуртованості і дружності сільської молоді, без якої нічого б не вийшло.

Долучився до ремонту також Андрій Супрунюк, мешканець села Мельники-Річицькі, який віддав кілька тракторних причіпів свого шлаку.


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Теги: Волинь, ремонт, дорога
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