26 червня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
Сьогодні, 09:19
26 червня в народному календарі відзначають день Килини, яка жила в III столітті і з самого дитинства хотіла служити Ісусові.
Іменини сьогодні святкують: Килини, Олександр, Андрій, Ганна, Антоніна, Данило, Дмитро, Іван, - пише 24 канал.
Народні прикмети на 26 червня
– Якщо бджоли з раннього ранку відправляються за здобиччю – чекайте на хороший день.
– Павук-хрестовик при заході сонця сидить у своїй павутині - попереду суха погода.
– Багато комах – буде тепла і ясна погода.
Що можна робити 26 червня
1. Вважається, що цей день сприятливий для розмови з людиною, з якою ви давно не знаходите спільну мову чи посварені.
Що не можна робити 26 червня
1. У ліс 26 червня ходити не рекомендується, адже вас можуть покусати комарі.
2. Цього дня не бажано пити молоко, бо воно в цей день шкідливе.
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Іменини сьогодні святкують: Килини, Олександр, Андрій, Ганна, Антоніна, Данило, Дмитро, Іван, - пише 24 канал.
Народні прикмети на 26 червня
– Якщо бджоли з раннього ранку відправляються за здобиччю – чекайте на хороший день.
– Павук-хрестовик при заході сонця сидить у своїй павутині - попереду суха погода.
– Багато комах – буде тепла і ясна погода.
Що можна робити 26 червня
1. Вважається, що цей день сприятливий для розмови з людиною, з якою ви давно не знаходите спільну мову чи посварені.
Що не можна робити 26 червня
1. У ліс 26 червня ходити не рекомендується, адже вас можуть покусати комарі.
2. Цього дня не бажано пити молоко, бо воно в цей день шкідливе.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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