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26 червня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

26 червня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
26 червня в народному календарі відзначають день Килини, яка жила в III столітті і з самого дитинства хотіла служити Ісусові.

Іменини сьогодні святкують: Килини, Олександр, Андрій, Ганна, Антоніна, Данило, Дмитро, Іван, - пише 24 канал.

Народні прикмети на 26 червня

– Якщо бджоли з раннього ранку відправляються за здобиччю – чекайте на хороший день.

– Павук-хрестовик при заході сонця сидить у своїй павутині - попереду суха погода.

– Багато комах – буде тепла і ясна погода.

Що можна робити 26 червня

1. Вважається, що цей день сприятливий для розмови з людиною, з якою ви давно не знаходите спільну мову чи посварені.

Що не можна робити 26 червня

1. У ліс 26 червня ходити не рекомендується, адже вас можуть покусати комарі.

2. Цього дня не бажано пити молоко, бо воно в цей день шкідливе.

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Теги: 26 червня, свято
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