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На Волині мотоцикліст зіткнувся з автомобілем

На Волині мотоцикліст зіткнувся з автомобілем
У місті Любомль у дорожньо-транспортній пригоді постраждав 35-річний мотоцикліст.

Інцидент трапився 25 червня, – повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.

По 16 годині на вулиці Поштовій в райцентрі зіткнулися мотоцикл «Honda» за кермом якого перебував житель одного із сіл району та автомобіль «Citroen Berlingo» під керуванням 33-річного жителя райцентру. Мотоцикліста госпіталізували в травматологію центральної райлікарні.

Слідчі поліції за фактами порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили потерпілим тілесні ушкодження, відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст. 286 Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає, зокрема, штраф від 3,4 тис. грн. до 8,5 тис. грн. або виправні роботи на строк до двох років, або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років. Проводиться досудове розслідування.

На Волині мотоцикліст зіткнувся з автомобілем

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Теги: аварія, ДТП, Волинь
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