Луцькому депутату подякували за очищення Сапалаївки





Подяка прозвучала в середу, 26 червня, під час сесійного засідання Луцькради, – пише



«Дуже дякую Андрію Покровському за те, що привів Сапалаївку до ладу», – сказав він.



Довідково:



«City Park» – це соціальний проект, який знаходиться на схилах річки Сапалаївка в самому центрі міста Луцьк на проспекті Волі, 49а. Розбудова та утримання території відбулися завдяки меценату Андрію Покровському. Так, 1 липня 2017 року, він відкрив оновлену рекреаційну зону. Нині на території парку діє універсальний спортивний майданчик, скейт-парк, галерея вуличного мистецтва – «4/8 Gallery», є столи для пін-понгу та дизайнерські лавки.

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