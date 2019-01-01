Луцькому депутату подякували за очищення Сапалаївки
Сьогодні, 16:54
Лучанин В'ячеслав Мельничук подякував депутату Луцькради Андрію Покровському за приведення до ладу річки Сапалаївки в районі «Сіті Парку».
Подяка прозвучала в середу, 26 червня, під час сесійного засідання Луцькради, – пише Конкурент.
«Дуже дякую Андрію Покровському за те, що привів Сапалаївку до ладу», – сказав він.
Довідково:
«City Park» – це соціальний проект, який знаходиться на схилах річки Сапалаївка в самому центрі міста Луцьк на проспекті Волі, 49а. Розбудова та утримання території відбулися завдяки меценату Андрію Покровському. Так, 1 липня 2017 року, він відкрив оновлену рекреаційну зону. Нині на території парку діє універсальний спортивний майданчик, скейт-парк, галерея вуличного мистецтва – «4/8 Gallery», є столи для пін-понгу та дизайнерські лавки.
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Подяка прозвучала в середу, 26 червня, під час сесійного засідання Луцькради, – пише Конкурент.
«Дуже дякую Андрію Покровському за те, що привів Сапалаївку до ладу», – сказав він.
Довідково:
«City Park» – це соціальний проект, який знаходиться на схилах річки Сапалаївка в самому центрі міста Луцьк на проспекті Волі, 49а. Розбудова та утримання території відбулися завдяки меценату Андрію Покровському. Так, 1 липня 2017 року, він відкрив оновлену рекреаційну зону. Нині на території парку діє універсальний спортивний майданчик, скейт-парк, галерея вуличного мистецтва – «4/8 Gallery», є столи для пін-понгу та дизайнерські лавки.
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Коментарі 1
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