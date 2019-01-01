Взяв продукти та телефон: на Волині спіймали чоловіка, який обікрав будинок
Сьогодні, 10:03
У селищі Іваничі чоловік обікрав будинок. Він взяв продукти харчування та телефон.
Про це пише БУГ.
Зазначають, що крадіжка сталась 26 червня.
Як розповіли в Іваничівському відділі поліції, з будинку в селищі вкрали телефон та продукти харчування. Господарі звернулися в поліцію.
Правоохоронці оперативно затримали особу, при якій були викрадені речі та дрель. Звідки взяв інструмент – чоловік сказав, що не пам’ятає.
Крадієм виявися раніше судимий мешканець Іваничівщини.
Якщо хтось упізнає дриль, яку тримає чоловік в руках (на головному фото – ред), можна звернутися за номером телефону 0 (68) 562 03 06 або 102.
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Про це пише БУГ.
Зазначають, що крадіжка сталась 26 червня.
Як розповіли в Іваничівському відділі поліції, з будинку в селищі вкрали телефон та продукти харчування. Господарі звернулися в поліцію.
Правоохоронці оперативно затримали особу, при якій були викрадені речі та дрель. Звідки взяв інструмент – чоловік сказав, що не пам’ятає.
Крадієм виявися раніше судимий мешканець Іваничівщини.
Якщо хтось упізнає дриль, яку тримає чоловік в руках (на головному фото – ред), можна звернутися за номером телефону 0 (68) 562 03 06 або 102.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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