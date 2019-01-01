Покарали чоловіка, який продавав сурогат на ринку у Луцьку
Сьогодні, 12:17
У Луцьку покарали чоловіка, який продавав сурогат в контейнері №42 на території ринку «Лучеськ».
Про це інформують на сторінці департаменту в facebook.
Зазначається, що "сритник" заплатить 10 200 гривень штрафу. Відповідне рішення прийняли 18 червня 2019 року.
Як повідомив порушник, він не реалізовував, а частував громадян небезпечною рідиною. Дослідивши всі матеріали справи, враховуючи що він неодноразово уже притягався до адмінвідповідальності, суд виніс відповідне рішення.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це інформують на сторінці департаменту в facebook.
Зазначається, що "сритник" заплатить 10 200 гривень штрафу. Відповідне рішення прийняли 18 червня 2019 року.
Як повідомив порушник, він не реалізовував, а частував громадян небезпечною рідиною. Дослідивши всі матеріали справи, враховуючи що він неодноразово уже притягався до адмінвідповідальності, суд виніс відповідне рішення.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 1
Так на "Лучеську" ще три "точки" наливайки. Особлива в рибному відділі, черга з ранку до вечора.
Останні новини
Показали, як у Луцьку борються із «закладками» наркотиків. ВІДЕО
Сьогодні, 12:39
Покарали чоловіка, який продавав сурогат на ринку у Луцьку
Сьогодні, 12:17
Аварія на Волині: дорогу не поділили Audi і бус. ФОТО
Сьогодні, 12:02
Жорстоко побили ексмера Конотопа
Сьогодні, 11:45