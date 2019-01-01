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Покарали чоловіка, який продавав сурогат на ринку у Луцьку

Покарали чоловіка, який продавав сурогат на ринку у Луцьку
У Луцьку покарали чоловіка, який продавав сурогат в контейнері №42 на території ринку «Лучеськ».

Про це інформують на сторінці департаменту в facebook.

Зазначається, що "сритник" заплатить 10 200 гривень штрафу. Відповідне рішення прийняли 18 червня 2019 року.

Як повідомив порушник, він не реалізовував, а частував громадян небезпечною рідиною. Дослідивши всі матеріали справи, враховуючи що він неодноразово уже притягався до адмінвідповідальності, суд виніс відповідне рішення.

Покарали чоловіка, який продавав сурогат на ринку у Луцьку
Покарали чоловіка, який продавав сурогат на ринку у Луцьку

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Теги: сурогат, Луцьк
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Коментарі 1
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Так на "Лучеську" ще три "точки" наливайки. Особлива в рибному відділі, черга з ранку до вечора.
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