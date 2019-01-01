Покарали чоловіка, який продавав сурогат на ринку у Луцьку





Про це інформують на сторінці департаменту в facebook.



Зазначається, що "сритник" заплатить 10 200 гривень штрафу. Відповідне рішення прийняли 18 червня 2019 року.



Як повідомив порушник, він не реалізовував, а частував громадян небезпечною рідиною. Дослідивши всі матеріали справи, враховуючи що він неодноразово уже притягався до адмінвідповідальності, суд виніс відповідне рішення.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку покарали чоловіка, який продавав сурогат в контейнері №42 на території ринку «Лучеськ».Про це інформують на сторінці департаменту в facebook.Зазначається, що "сритник" заплатить 10 200 гривень штрафу. Відповідне рішення прийняли 18 червня 2019 року.Як повідомив порушник, він не реалізовував, а частував громадян небезпечною рідиною. Дослідивши всі матеріали справи, враховуючи що він неодноразово уже притягався до адмінвідповідальності, суд виніс відповідне рішення.

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