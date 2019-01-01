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У страшній аварії загинули двоє людей: ще п'ятеро – у лікарні. ФОТО

У страшній аварії загинули двоє людей: ще п'ятеро – у лікарні. ФОТО
Поблизу села Кам’янське Запорізької області сталась смертельна ДТП.

Про це пише прес-служба ГУНП у Запорізькій області, передає УНІАН.

Правоохоронці встановили, що водій автомобіля Daewoo Sens виїхав на зустрічну смугу руху, де скоїв зіткнення з автомобілем Toyota Avensis. Внаслідок аварії водій Daewoo Sens 1986 року народження та його пасажирка, жінка 1990 року народження, загинули на місці.

Дівчинку 2016 року народження, яка їхала в цьому ж транспортному засобі, госпіталізували. З тілесними ушкодженнями до медичного закладу доставили водія Toyota Avensis, жителя міста Нікополь 1972 року народження, та його пасажирів: жінок 1976 і 1997 років народження, а також чоловіка 1998 року народження і дівчину 2004 року народження.

Відкрили кримінальне провадження за ознаками ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Також поліція повідомляє, що розшукує свідків ДТП або водіїв транспортних засобів, які мають відеозаписи руху автомобіля.

У страшній аварії загинули двоє людей: ще п'ятеро – у лікарні. ФОТО
У страшній аварії загинули двоє людей: ще п'ятеро – у лікарні. ФОТО
У страшній аварії загинули двоє людей: ще п'ятеро – у лікарні. ФОТО

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Теги: аварія, смерть, ДТП
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