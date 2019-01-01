На Волині – найдорожча горілка





Про це на сторінці Facebook повідомив Олексій Дорошенко.



Загалом найдорожчий алкогольний кошик продають у Рівненській області, де сумарна вартість усіх вітчизняних напоїв, що моніторяться державою, становить 182,4 грн. Найдешевший знаходимо у Львівській області, де за нього потрібно віддати 165,9 грн. Різниця між цими регіонами-сусідами становить 16,5 грн.



До кошика українських алкогольних напоїв входять пляшка горілки ємністю 0,5 л, пляшка столового вина 0,75 л і пляшка пива 0,5 л.



П’ятірка найдорожчих регіонів виглядає так: Рівненська область – 182,4 грн, Чернівецька – 180,7 грн, Київ – 179,3 грн, Житомирська – 178,9 грн і Закарпатська область – 176,7 грн.



ТОП-5 найдешевших регіонів: Львівська область – 165,9 грн, Полтавська та Херсонська області – по 168,2 грн, Одеська – 169,6 грн і Сумська – 170,3 грн.



А між ТОП-5 опинились: Івано-Франківська область – 176,2 грн, Київська – 175,1 грн, Дніпропетровська – 174,3 грн, Чернігівська – 173,5 грн, Миколаївська – 173,4 грн, Волинська – 173,3 грн, Луганська – 173,1 грн, Вінницька – 172,9 грн, Хмельницька – 172,8 грн, Донецька і Кіровоградська – 172,4 грн, Черкаська – 172 грн, Тернопільська – 171,9 грн, Харківська – 171,5 грн і Запорізька – 170,5 грн.



Найдорожчою горілка є на Волині з ціною 93,9 грн за півлітрову пляшку. А найдешевша на Полтавщині – 89,6 грн. Різниця в ціні між цими регіонами становить 4,3 грн.



Більше за всіх за вина платять на Рівненщині, де пляшка сухого обходиться в 73,6 грн, а найекономніші тут львів’яни, яким воно коштує всього 60,5 грн. Різниця в ціні сягає 13,1 грн.



Що стосується пива, то дорожче за всього воно на Черкащині, де в середньому продається за 18 грн. А от найдешевше воно обійдеться на Херсонщині, де його цінник – 14,6 грн. Різниця в ціні – 3,4 грн, що



Олексій Дорошенко додає, алкоголь із початку року подорожчав в країні в середньому на 2,8 %, а за останній місяць він став дорожчим на 0,3 %.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За статистикою на травень цього року у Волинській області – найдорожча горілка серед регіонів України з ціною 93,9 грн за півлітрову пляшку.Про це на сторінці Facebook повідомив голова Національної Ради економічного розвитку Загалом найдорожчий алкогольний кошик продають у Рівненській області, де сумарна вартість усіх вітчизняних напоїв, що моніторяться державою, становить 182,4 грн. Найдешевший знаходимо у Львівській області, де за нього потрібно віддати 165,9 грн. Різниця між цими регіонами-сусідами становить 16,5 грн.До кошика українських алкогольних напоїв входять пляшка горілки ємністю 0,5 л, пляшка столового вина 0,75 л і пляшка пива 0,5 л.П’ятірка найдорожчих регіонів виглядає так: Рівненська область – 182,4 грн, Чернівецька – 180,7 грн, Київ – 179,3 грн, Житомирська – 178,9 грн і Закарпатська область – 176,7 грн.ТОП-5 найдешевших регіонів: Львівська область – 165,9 грн, Полтавська та Херсонська області – по 168,2 грн, Одеська – 169,6 грн і Сумська – 170,3 грн.А між ТОП-5 опинились: Івано-Франківська область – 176,2 грн, Київська – 175,1 грн, Дніпропетровська – 174,3 грн, Чернігівська – 173,5 грн, Миколаївська – 173,4 грн, Волинська – 173,3 грн, Луганська – 173,1 грн, Вінницька – 172,9 грн, Хмельницька – 172,8 грн, Донецька і Кіровоградська – 172,4 грн, Черкаська – 172 грн, Тернопільська – 171,9 грн, Харківська – 171,5 грн і Запорізька – 170,5 грн.Найдорожчою горілка є на Волині з ціною 93,9 грн за півлітрову пляшку. А найдешевша на Полтавщині – 89,6 грн. Різниця в ціні між цими регіонами становить 4,3 грн.Більше за всіх за вина платять на Рівненщині, де пляшка сухого обходиться в 73,6 грн, а найекономніші тут львів’яни, яким воно коштує всього 60,5 грн. Різниця в ціні сягає 13,1 грн.Що стосується пива, то дорожче за всього воно на Черкащині, де в середньому продається за 18 грн. А от найдешевше воно обійдеться на Херсонщині, де його цінник – 14,6 грн. Різниця в ціні – 3,4 грн, щододає, алкоголь із початку року подорожчав в країні в середньому на 2,8 %, а за останній місяць він став дорожчим на 0,3 %.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію