У Луцьку маршрутка в'їхала у легковик. ФОТО
Сьогодні, 16:54
У Луцьку сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобілів Volkswagen, Citroën і маршрутки № 23.
ДТП трапилася 3 липня близько 16:00 поблизу кільця на вулиці Конякіна, - пишуть Волинські новини.
За попередньою інформацією, водій маршрутки не дотримався безпечної дистанції, у результаті зіткнувся з Citroën, той, своєю чергою, наздогнав Volkswagen.
У останнього пошкоджень майже немає, натомість маршрутка та бус отримали механічні пошкодження.
Пасажир буса відмовився від госпіталізації.
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ДТП трапилася 3 липня близько 16:00 поблизу кільця на вулиці Конякіна, - пишуть Волинські новини.
За попередньою інформацією, водій маршрутки не дотримався безпечної дистанції, у результаті зіткнувся з Citroën, той, своєю чергою, наздогнав Volkswagen.
У останнього пошкоджень майже немає, натомість маршрутка та бус отримали механічні пошкодження.
Пасажир буса відмовився від госпіталізації.
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