У Луцьку маршрутка в'їхала у легковик. ФОТО





ДТП трапилася 3 липня близько 16:00 поблизу кільця на вулиці Конякіна, - пишуть



За попередньою інформацією, водій маршрутки не дотримався безпечної дистанції, у результаті зіткнувся з Citroën, той, своєю чергою, наздогнав Volkswagen.



У останнього пошкоджень майже немає, натомість маршрутка та бус отримали механічні пошкодження.



Пасажир буса відмовився від госпіталізації.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобілів Volkswagen, Citroën і маршрутки № 23.ДТП трапилася 3 липня близько 16:00 поблизу кільця на вулиці Конякіна, - пишуть Волинські новини За попередньою інформацією, водій маршрутки не дотримався безпечної дистанції, у результаті зіткнувся з Citroën, той, своєю чергою, наздогнав Volkswagen.У останнього пошкоджень майже немає, натомість маршрутка та бус отримали механічні пошкодження.Пасажир буса відмовився від госпіталізації.

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