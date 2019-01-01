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У Луцьку маршрутка в'їхала у легковик. ФОТО

У Луцьку маршрутка в'їхала у легковик. ФОТО
У Луцьку сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобілів Volkswagen, Citroën і маршрутки № 23.

ДТП трапилася 3 липня близько 16:00 поблизу кільця на вулиці Конякіна, - пишуть Волинські новини.

За попередньою інформацією, водій маршрутки не дотримався безпечної дистанції, у результаті зіткнувся з Citroën, той, своєю чергою, наздогнав Volkswagen.

У останнього пошкоджень майже немає, натомість маршрутка та бус отримали механічні пошкодження.

Пасажир буса відмовився від госпіталізації.

У Луцьку маршрутка в'їхала у легковик. ФОТО
У Луцьку маршрутка в'їхала у легковик. ФОТО
У Луцьку маршрутка в'їхала у легковик. ФОТО

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Теги: аварія, Луцьк
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