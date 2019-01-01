Скільки в Луцьку цьогоріч коштує житло для абітурієнтів. ВІДЕО





Скільки треба віддати, аби поселитися у луцькій багатоповерхівці, і чи реально швидко та безболісно знайти омріяне помешкання, дізнавалися журналісти



Повідомляють, цього року знайти житло для абітурієнтів – не так вже й легко, бо ціни кусаються.



«Різні варіанти розглядаємо, але щоб їх вартість підходила», – розповідає студентка Катерина.



Мама Катерини зауважує, якщо квартири трішки дешевші – це відразу насторожує, значить ремонт там робили давно.



Так, найдорожче житло – в центрі Луцька, а найгірший стан квартир – на околицях міста.



Зазначають, в новобудові житло коштує від 6 тисяч гривень до 8 тисяч гривень, а у старих радянських будинках – від 4 тисяч гривень.



Керівник агентства нерухомості Лариса Мосійчук розповідає, що квартири є, але попит перевищує пропозицію.



Окрім цього, додає, зараз на ринку оренди житла кількість кімнат не має значення, усе залежить від району та стану квартири. Якщо ціна нижча – значить не має усієї техніки чи меблів або власники будуть часто відвідувати. Також зауважує, що не у всіх орендодавців є культура підготовки житла для здачі.



Для майбутніх студентів порадила, що агентам нерухомості наперед не треба платити, тільки за фактом, бо так є ризик натрапити на шахраїв. Для уникнення різних нюансів з орендодавцем треба обов’язково укласти договір.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку майбутні студенти вже почали активно шукати житло для проживання. Хоча ще не встигли з’їхати ті, хто закінчив університет, бо сезон заселення "новачків" розпочинається у серпні.Скільки треба віддати, аби поселитися у луцькій багатоповерхівці, і чи реально швидко та безболісно знайти омріяне помешкання, дізнавалися журналісти Сфера-ТВ Повідомляють, цього року знайти житло для абітурієнтів – не так вже й легко, бо ціни кусаються.«Різні варіанти розглядаємо, але щоб їх вартість підходила», – розповідає студенткаМама Катерини зауважує, якщо квартири трішки дешевші – це відразу насторожує, значить ремонт там робили давно.Так, найдорожче житло – в центрі Луцька, а найгірший стан квартир – на околицях міста.Зазначають, в новобудові житло коштує від 6 тисяч гривень до 8 тисяч гривень, а у старих радянських будинках – від 4 тисяч гривень.Керівник агентства нерухомостірозповідає, що квартири є, але попит перевищує пропозицію.Окрім цього, додає, зараз на ринку оренди житла кількість кімнат не має значення, усе залежить від району та стану квартири. Якщо ціна нижча – значить не має усієї техніки чи меблів або власники будуть часто відвідувати. Також зауважує, що не у всіх орендодавців є культура підготовки житла для здачі.Для майбутніх студентів порадила, що агентам нерухомості наперед не треба платити, тільки за фактом, бо так є ризик натрапити на шахраїв. Для уникнення різних нюансів з орендодавцем треба обов’язково укласти договір.

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