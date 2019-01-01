Польща оголосила про пошук свідків «геноциду ОУН-УПА» на Волині
Сьогодні, 19:03
Інститут національної памʼяті Польщі розшукує свідків та потерпілих від нібито злочинів, здійснених членами Організації українських націоналістів у 1939-1945 роках на території нинішньої Волинської області.
Про це повідомляє прес-служба посольства Польщі в Україні, пише видання the Бабель.
«Комісія з розслідування злочинів проти польського народу (КРЗпПН) Відділення у Любліні розшукує потерпілих осіб і свідків злочинів геноциду, скоюваних в період 1939-1945 рр. членами ОУН-УПА та іншими особами-співучасниками проти населення польської національності, що проживало у Волинському воєводстві», — йдеться у повідомленні.
Інститут звернувся до потерпілих осіб, членів їхніх родин, свідків, або тих тих, хто володіє інформацією, у тому числі фотографіями, списками жертв або іншою документацією, що може бути корисною у розслідуванні, звʼязатися з вищевказаною комісією.
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Про це повідомляє прес-служба посольства Польщі в Україні, пише видання the Бабель.
«Комісія з розслідування злочинів проти польського народу (КРЗпПН) Відділення у Любліні розшукує потерпілих осіб і свідків злочинів геноциду, скоюваних в період 1939-1945 рр. членами ОУН-УПА та іншими особами-співучасниками проти населення польської національності, що проживало у Волинському воєводстві», — йдеться у повідомленні.
Інститут звернувся до потерпілих осіб, членів їхніх родин, свідків, або тих тих, хто володіє інформацією, у тому числі фотографіями, списками жертв або іншою документацією, що може бути корисною у розслідуванні, звʼязатися з вищевказаною комісією.
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