Нічого тюрма не вчить: волинянин 5 років знімав гроші з картки співкамерника





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Начальник Нововолинського відділення поліції Сергій Галащук розповів, шахрая затримали та взяли під домашній арешт.



Повідомляють, громадянин П. сидів разом із чоловіком у колонії. Житель Нововолинська, вийшовши раніше з місць позбавлення волі, взяв банківську картку співкамерника. Користувався нею протягом 5-ти років, доки товариш не вийшов з тюрми.



Ошуканий чоловік, коли вийшов на волю, вияснив, що з його картки зникло 50 тисяч гривень. Написав заяву в поліцію.



Відомо, кошти надходили на картку, поки засуджений сидів у тюрмі. Чоловік отримував пенсію по інвалідності.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Мешканець Нововолинська протягом 5-ти років знімав кошти з картки співкамерника на загальну суму 50 тисяч гривень.Про це інформує «Буг» Начальник Нововолинського відділення поліціїрозповів, шахрая затримали та взяли під домашній арешт.Повідомляють, громадянин П. сидів разом із чоловіком у колонії. Житель Нововолинська, вийшовши раніше з місць позбавлення волі, взяв банківську картку співкамерника. Користувався нею протягом 5-ти років, доки товариш не вийшов з тюрми.Ошуканий чоловік, коли вийшов на волю, вияснив, що з його картки зникло 50 тисяч гривень. Написав заяву в поліцію.Відомо, кошти надходили на картку, поки засуджений сидів у тюрмі. Чоловік отримував пенсію по інвалідності.

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