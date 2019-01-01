Нічого тюрма не вчить: волинянин 5 років знімав гроші з картки співкамерника
Сьогодні, 10:42
Мешканець Нововолинська протягом 5-ти років знімав кошти з картки співкамерника на загальну суму 50 тисяч гривень.
Про це інформує «Буг».
Начальник Нововолинського відділення поліції Сергій Галащук розповів, шахрая затримали та взяли під домашній арешт.
Повідомляють, громадянин П. сидів разом із чоловіком у колонії. Житель Нововолинська, вийшовши раніше з місць позбавлення волі, взяв банківську картку співкамерника. Користувався нею протягом 5-ти років, доки товариш не вийшов з тюрми.
Ошуканий чоловік, коли вийшов на волю, вияснив, що з його картки зникло 50 тисяч гривень. Написав заяву в поліцію.
Відомо, кошти надходили на картку, поки засуджений сидів у тюрмі. Чоловік отримував пенсію по інвалідності.
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Про це інформує «Буг».
Начальник Нововолинського відділення поліції Сергій Галащук розповів, шахрая затримали та взяли під домашній арешт.
Повідомляють, громадянин П. сидів разом із чоловіком у колонії. Житель Нововолинська, вийшовши раніше з місць позбавлення волі, взяв банківську картку співкамерника. Користувався нею протягом 5-ти років, доки товариш не вийшов з тюрми.
Ошуканий чоловік, коли вийшов на волю, вияснив, що з його картки зникло 50 тисяч гривень. Написав заяву в поліцію.
Відомо, кошти надходили на картку, поки засуджений сидів у тюрмі. Чоловік отримував пенсію по інвалідності.
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