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Проблема смороду у Луцьку: показали, що приміські села не мають нормальних очисних споруд

Проблема смороду у Луцьку: показали, що приміські села не мають нормальних очисних споруд
Поширення неприємного запаху створює проблеми не лише для лучан, а й мешканців навколишніх сіл. Основною причиною є поля фільтрації Гнідавського цукрового заводу, куди зливається мелясна барда підприємства “БІО-ПЕК”.

Однак, часто лунають закиди на поширення неприємного запаху від очисних споруд КП “Луцькводоканал”, - інформує прес-служба Луцької міської ради.

Директор підприємства Віктор Гуменюк зазначає, що такі закиди безпідставні. За його словами, технологічні процеси передбачають появу неприємного запаху, але він не настільки різкий як той, який нині відчувають лучани. Крім того, передбачена захисна 500-метрова зона, у рамках якої неприємний запах розвіюється.

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Сьогодні ж, 5 липня, керівник КП “Луцькводоканал” Віктор Гуменюк та головний інженер Сергій Строк для з’ясування причин виникнення неприємних запахів у районах територіально віддалених від основного джерела (поля фільтрації ПАТ “Гнідавський цукровий завод”) оглянули так звані каналізаційно-очисні споруди на прилеглих до міста територіях в с.Липини та с.Княгининок. Їх лише умовно можна назвати очисними, бо скид фекалій практично без очищення здійснюється безпосередньо на ґрунт як з комунальних мереж цих населених пунктів, так і перевізниками-асенізаторами.

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Крім того, на території приміських населених пунктів розміщені тваринницькі ферми (овеча ферма у с.Княгининок) та гноєсховище значних розмірів. При високих температурах атмосферного повітря ці об’єкти є джерелами надзвичайно неприємного запаху, який поширюється і на окраїнах Луцька, адже відстані від них до міських вулиць не більше 2-5 км.

Головний інженер КП “Луцькводоканал” Сергій Строк зауважив, що очисні споруди їхнього підприємства проводять фільтрацію та очиску стоків. Оглянуті ж, так звані, очисні споруди села Княгининок та Ліпіни є фактично полями фільтрації. Він наголосив, що подібна ситуація й у селі Підгайці. Сюди перекачуються каналізаційні стоки з цих сіл та відбувається злив асиназаційних машин. Все це перебуває під відкритим небом й піддається дії навколишнього середовища.

Варто зазначити, що очисні споруди села Липини знаходяться поблизу річки Сапалаївка й частина стічних вод звідти теоретично може попадати у річку.
Проблема смороду у Луцьку: показали, що приміські села не мають нормальних очисних споруд
Проблема смороду у Луцьку: показали, що приміські села не мають нормальних очисних споруд
Проблема смороду у Луцьку: показали, що приміські села не мають нормальних очисних споруд
Проблема смороду у Луцьку: показали, що приміські села не мають нормальних очисних споруд
Проблема смороду у Луцьку: показали, що приміські села не мають нормальних очисних споруд
Проблема смороду у Луцьку: показали, що приміські села не мають нормальних очисних споруд
Проблема смороду у Луцьку: показали, що приміські села не мають нормальних очисних споруд
Проблема смороду у Луцьку: показали, що приміські села не мають нормальних очисних споруд
Проблема смороду у Луцьку: показали, що приміські села не мають нормальних очисних споруд
Проблема смороду у Луцьку: показали, що приміські села не мають нормальних очисних споруд


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Теги: сморід, Луцьк, очисні споруди
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Коментарі 2
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Плавав лодкою по Стиру , вiд Лiплянських очисних вода починае смердiти гiвном ,у рiчку знов почали скидати технологiчний слиз i це лiтом при високiй температурi води, так шо ждем черговий масовий мор риби ,ракiв вже нема декiлька рокiв . Гуменюк i Строк чудово знають звiдки смердить i хто винен в екологiчнiй катастрофi на рiчцi Стир.
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Запитайте в головного інженера водоканалу, якого хрена в Стир з одної труби "очистних споруд" скидається купа слизу, що пливе по стиру. А з іншої тече жижа з гімна і води. Якщо підставити сачок, за декілька секунд він наповнюється мулом з зловонним запахом. Це така нині очищена вода?? МОже головному інженеру треба таку подати додому?
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