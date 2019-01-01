Нарешті «Європа»: на Волині навели лад на території автостанції
Сьогодні, 17:51
У Любешівському районі уклали бруківку довкола автостанції.
Близько трьох тижнів тому, 13 червня, розпочали ці роботи, – пише района газета «Нове життя».
«Нарешті буде і тут «Європа» – ні калюж, ні розпеченої смоли на асфальті», – кажуть задоволені перехожі та пасажири.
Сьогодні, 5 липня, дообідньої пори на територію автостанції один із в’їздів перекривала червона стрічка.
Додамо, про виконання таких робіт з благоустрою подбало ПрАТ "Волинське обласне підприємство автобусних станцій".
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Близько трьох тижнів тому, 13 червня, розпочали ці роботи, – пише района газета «Нове життя».
«Нарешті буде і тут «Європа» – ні калюж, ні розпеченої смоли на асфальті», – кажуть задоволені перехожі та пасажири.
Сьогодні, 5 липня, дообідньої пори на територію автостанції один із в’їздів перекривала червона стрічка.
Додамо, про виконання таких робіт з благоустрою подбало ПрАТ "Волинське обласне підприємство автобусних станцій".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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