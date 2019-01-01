Нарешті «Європа»: на Волині навели лад на території автостанції





Близько трьох тижнів тому, 13 червня, розпочали ці роботи, – пише района газета



«Нарешті буде і тут «Європа» – ні калюж, ні розпеченої смоли на асфальті», – кажуть задоволені перехожі та пасажири.



Сьогодні, 5 липня, дообідньої пори на територію автостанції один із в’їздів перекривала червона стрічка.



Додамо, про виконання таких робіт з благоустрою подбало ПрАТ "Волинське обласне підприємство автобусних станцій".



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Любешівському районі уклали бруківку довкола автостанції.Близько трьох тижнів тому, 13 червня, розпочали ці роботи, – пише района газета «Нове життя» «Нарешті буде і тут «Європа» – ні калюж, ні розпеченої смоли на асфальті», – кажуть задоволені перехожі та пасажири.Сьогодні, 5 липня, дообідньої пори на територію автостанції один із в’їздів перекривала червона стрічка.Додамо, про виконання таких робіт з благоустрою подбало ПрАТ "Волинське обласне підприємство автобусних станцій".

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