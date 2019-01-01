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Нарешті «Європа»: на Волині навели лад на території автостанції

Нарешті «Європа»: на Волині навели лад на території автостанції
У Любешівському районі уклали бруківку довкола автостанції.

Близько трьох тижнів тому, 13 червня, розпочали ці роботи, – пише района газета «Нове життя».

«Нарешті буде і тут «Європа» – ні калюж, ні розпеченої смоли на асфальті», – кажуть задоволені перехожі та пасажири.

Сьогодні, 5 липня, дообідньої пори на територію автостанції один із в’їздів перекривала червона стрічка.

Додамо, про виконання таких робіт з благоустрою подбало ПрАТ "Волинське обласне підприємство автобусних станцій".

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Теги: Волинь, Любешівський район, автостанція, ремонт, бруківка
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