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На новому пляжі під Луцьком вже влаштовують гавайські вечірки. ВІДЕО

На новому пляжі під Луцьком вже влаштовують гавайські вечірки. ВІДЕО
В селі Сирники Луцького району облаштовують нову зону відпочинку.

Про це повідомляє 12 канал.

Раніше тут був звичайний ставок, де люди часом приходили покупатися та порибалити. Та нещодавно жителі вирішили зробити тут зону відпочинку і взялися за облаштування пляжу.

«Вже почали збирати кошти із селян і облаштовувати відпочинкову зону. Нам, як Молодіжній раді, вдалося долучитися. Від сільської ради вже встигли завести частину піску», – розповідає керівник молодіжної ради Валерій Свиридюк.

В подальшому тут хочуть встановити біотуалет та роздягальню. Окрім цього, поставити лавки та навіть обладнати волейбольний майданчик.

Керівник молодіжної ради зауважив, мешканці села та гості вже приходять відпочивати родинами.

Зазначають, своїми силами місцеві навіть влаштовують свята. Нещодавно відгриміла гавайська вечірка.


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Теги: Волинь, село Сирники, нова зона відпочинку
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